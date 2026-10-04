comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Evolución del clima en Santa Cruz: máxima y mínima para hoy, 4 de octubre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 8°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Sureste 15 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Sureste 13 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Sur 7 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 24 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:57
Puesta del sol19:54
Horas de luz12h 57m
Fase lunarMenguante
Iluminación38%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 4 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 06:57 y se pone a las 19:54, dando aproximadamente 12h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 3.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 4 de octubre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 24 - 32 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 24 - 27 km/h 60% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Sureste 22 - 24 km/h 40% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Sureste 15 - 24 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Sureste 15 - 25 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Sureste 15 - 25 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Sureste 15 - 24 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Sureste 14 - 23 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Sureste 13 - 23 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Sureste 15 - 25 km/h 0% Cubierto
10:00 Sureste 15 - 27 km/h 0% Cubierto
11:00 Sureste 16 - 28 km/h 0% Cubierto
12:00 Sureste 17 - 30 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Sureste 17 - 30 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Sureste 18 - 32 km/h 0% Cubierto
15:00 Sureste 17 - 32 km/h 0% Cubierto
16:00 Sureste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
17:00 Sureste 13 - 27 km/h 0% Cubierto
18:00 Sureste 11 - 23 km/h 0% Cubierto
19:00 Sureste 8 - 20 km/h 0% Cubierto
20:00 Sur 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Sur 7 - 12 km/h 0% Cubierto
22:00 Sur 7 - 13 km/h 0% Cubierto
23:00 Suroeste 6 - 12 km/h 0% Cubierto
24:00 Suroeste 6 - 11 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Cruztiempo en Santa Cruz hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Nardini reivindicó el papel de los municipios para sostener el desarrollo en un contexto de desfinanciamiento

Nardini reivindicó el papel de los municipios para sostener el desarrollo en un contexto de desfinanciamiento

Argentina ya tiene 12 cazas F-16:la travesía de 14.000 kilómetros y la misión estratégica que cumplirán

Brasil elige entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro:qué impacto tendrá el resultado en Argentina y el Mercosur

Coloquio de IDEA:empresarios respaldaron el rumbo económico, pero ya miran el escenario político de 2027

Economía

Ciudadanía argentina por inversión:cuánto hay que pagar y cuándo comienza el nuevo programa

Ciudadanía argentina por inversión: cuánto hay que pagar y cuándo comienza el nuevo programa

Bono de $70.000 para jubilados ANSES:quiénes lo cobrarán completo en octubre 2026

Cuentas de argentinos en Estados Unidos:qué datos recibe ARCA y cuáles no revela el acuerdo FATCA

ANSES aumenta las asignaciones familiares en octubre:cuánto se cobrará por hijo y quiénes quedan afuera

Internacionales

Guía rápida de las elecciones en Brasil 2026:qué se vota y qué proponen Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Guía rápida de las elecciones en Brasil 2026: qué se vota y qué proponen Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Quién es Hamam al-Hammami, el copiloto del vuelo de Flydubai que tendría antecedentes “extremistas”

Marea roja y marcha de motos:Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cerraron la campaña en Brasil antes de las elecciones

Rusia afirmó que continuarán los “ataques de represalia” en Ucrania y le pidió a sus diplomáticos a que abandonen el país