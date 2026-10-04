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Evolución del clima en Tucumán: máxima y mínima para hoy, 4 de octubre de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (15 mm), el día se presentará lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso.

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Tafí del Valle, un destino alejado del frío.
Tafí del Valle, un destino alejado del frío. Foto: Wikipedia.
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Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso, el clima en Tucumán promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 4 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Norte 2 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
19°
Viento
Suroeste 8 - 23 km/h
Lluvia
80% 0.6 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
18°
Viento
Sur 4 - 10 km/h
Lluvia
80% 0.4 mm

Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 8 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 15 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 22°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:56
Puesta del sol19:22
Horas de luz12h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación38%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?

Para este 4 de octubre de 2026, el pronóstico en Tucumán indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 06:56 y se pone a las 19:22, dando aproximadamente 12h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 15 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 4 de octubre de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 8 - 23 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Noroeste 6 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 16° 16° Oeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
03:00 16° 16° Noroeste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
04:00 16° 16° Oeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 16° 16° Noreste 0 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 16° 16° Noreste 2 - 7 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 16° 16° Norte 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 16° 16° Este 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 18° 18° Norte 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 19° 19° Sur 1 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 21° 21° Sureste 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 22° 22° Sureste 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 21° 21° Sur 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Sureste 6 - 22 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Este 2 - 23 km/h 70% 5.2 mm Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Suroeste 6 - 23 km/h 80% 2.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 19° 19° Suroeste 8 - 23 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 18° 18° Suroeste 8 - 23 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 18° 18° Suroeste 8 - 18 km/h 80% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 18° 18° Oeste 2 - 17 km/h 80% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 18° 18° Este 1 - 9 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 18° 18° Sur 4 - 10 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 17° 17° Suroeste 3 - 10 km/h 70% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 17° 17° Sur 5 - 10 km/h 60% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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