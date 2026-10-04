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Evolución del clima en Santiago del Estero: máxima y mínima para hoy, 4 de octubre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 26°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (1.6 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
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Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 26°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Santiago del Estero promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 4 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Este 8 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
25°
Viento
Este 11 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Sureste 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 12 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 29°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 26°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:52
Puesta del sol19:19
Horas de luz12h 27m
Fase lunarMenguante
Iluminación38%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 4 de octubre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 06:52 y se pone a las 19:19, dando aproximadamente 12h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 1.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 4 de octubre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 12 - 25 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Oeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
02:00 19° 19° Sur 7 - 10 km/h 0% Nubes y claros
03:00 18° 18° Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
04:00 18° 18° Sureste 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 17° 17° Sureste 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 17° 17° Sureste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
07:00 17° 17° Sureste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 17° 17° Sureste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
09:00 18° 18° Este 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 20° 20° Este 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 22° 22° Este 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 23° 25° Este 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 24° 25° Este 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 25° 26° Este 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 25° 26° Este 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 25° 26° Este 10 - 25 km/h 0% Nubes altas
17:00 25° 26° Este 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
18:00 25° 26° Este 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
19:00 24° 25° Este 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 22° 25° Este 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 21° 21° Sureste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 21° 21° Sureste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 21° 21° Sureste 11 - 21 km/h 0% Cubierto
24:00 19° 19° Sureste 12 - 21 km/h 40% 1.6 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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