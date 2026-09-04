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Evolución del clima en Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 4 de septiembre de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo cielo despejado, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 8 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Suroeste 15 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Oeste 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 15 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:06
Puesta del sol18:35
Horas de luz11h 29m
Fase lunarMenguante
Iluminación47%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 4 de septiembre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:06 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 11h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 4 de septiembre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 15 - 34 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Suroeste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sur 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 8 - 17 km/h 0% Soleado
08:00 Suroeste 10 - 18 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 8 - 19 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Suroeste 8 - 22 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Suroeste 9 - 24 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Suroeste 11 - 27 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Suroeste 11 - 29 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Suroeste 12 - 30 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Suroeste 13 - 30 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Suroeste 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Suroeste 15 - 34 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Oeste 8 - 31 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Noroeste 6 - 15 km/h 0% Soleado
20:00 11° 11° Noroeste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 10° Oeste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 10° Oeste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° Suroeste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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