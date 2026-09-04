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Evolución del clima en San Luis: máxima y mínima para hoy, 4 de septiembre de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
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Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 4 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
12°
Viento
Este 13 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Suroeste 10 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Este 21 - 37 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 22 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 21°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:39
Puesta del sol19:10
Horas de luz11h 31m
Fase lunarMenguante
Iluminación47%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 4 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Luis indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:39 y se pone a las 19:10, dando aproximadamente 11h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 4 de septiembre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 22 - 39 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Este 19 - 34 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Este 20 - 37 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 10° Este 20 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Este 17 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Este 15 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Este 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Este 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Este 14 - 27 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Este 13 - 26 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Este 11 - 25 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Este 8 - 25 km/h 0% Soleado
12:00 18° 18° Este 5 - 22 km/h 0% Soleado
13:00 19° 19° Este 2 - 20 km/h 0% Soleado
14:00 20° 20° Suroeste 2 - 21 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Oeste 5 - 23 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Suroeste 8 - 28 km/h 0% Soleado
17:00 20° 20° Suroeste 10 - 30 km/h 0% Soleado
18:00 19° 19° Sur 14 - 32 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Sureste 16 - 34 km/h 0% Soleado
20:00 14° 14° Este 16 - 31 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Este 18 - 33 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Este 21 - 37 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Este 21 - 38 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Este 22 - 39 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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