El vicepresidente del Banco Central respaldó la reforma de la carta orgánica y aseguró que la morosidad está bajando

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning. Foto: NA

Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), apoyó este jueves la reforma de la carta orgánica de la institución y afirmó que la morosidad está bajando, ya que “llegó a a su pico”.

En el marco de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF) que inició en Iguazú, Misiones, el funcionario defendió la modificación de la carta orgánica del BCRA bajo el argumento de que, a excepción del gobierno de Javier Milei, “todas las gestiones desde el colapso de la convertibilidad” utilizaron a la entidad para financiar al Tesoro.

Ante ese escenario, la reforma le otorgaría carácter legal permanente a lo que el gobierno libertario consiguió “de facto”. Para sustentar su mirada, citó un paper de economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) que precisa que las reformas de independencia de bancos centrales en países de América Latina lograron, en dos años, un impacto equivalente a 10 puntos.

Qué dijo el vicepresidente del BCRA sobre la morosidad

En otro pasaje de su discurso, Werning se refirió a la morosidad y señaló que en los últimos tres meses, se vio una “estabilidad” de la mora cercana al 7,7%. En consecuencia, sostuvo que el incumplimiento de pagos por parte de las familias argentinas “está llegando o ya ha llegado a su pico”.

Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central. Foto: Cuenta de Twitter de IAEF

Por otro lado, el funcionario resaltó que los préstamos de los bancos al sector privado “vienen creciendo desde mayo y han acelerado”, especialmente en el segmento de dólares y empresas.

Werning afirmó que esa dinámica responde a un proceso “más selectivo” y “más racional” por parte de las entidades financieras, que han ido adquiriendo mayor experiencia en el panorama económico actual.

Si bien el vicepresidente del BCRA reconoció que las familias aun son el segmento “donde más mora se ve”, hizo hincapié en que el crédito “dejó de contraerse”. “Todavía no está creciendo, pero a medida que empiece a crecer podemos anticipar que se va a ir reduciendo esta ansiedad”, manifestó.

Acerca de las soluciones para terminar con esta problemática, Werning rechazó las “propuestas populistas” porque “atentan contra el acceso al crédito”.

“Intervenciones como asistir a los bancos, nosotros las vemos con poco interés. Hoy los bancos tienen capital de sobra. Claramente tienen capacidad para absorber las pérdidas por las decisiones equivocadas que han tomado. No necesitan asistencia de afuera”, aseveró.

Qué cambia con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

La iniciativa, que obtuvo media sanción en Diputados y aún debe ser tratada por el Senado, busca limitar la influencia del Poder Ejecutivo sobre el BCRA y evitar que la emisión monetaria financie el déficit estatal. También redefine la misión del organismo y fortalece la estabilidad de sus autoridades.