Cuenta DNI en septiembre 2026: todos los descuentos, topes y la nueva promoción estrella

Todos los descuentos y promociones de Cuenta DNI para septiembre 2026. Foto: Banco Provincia

Cuenta DNI comenzó septiembre de 2026 con una nueva batería de descuentos para sus más de 10 millones de usuarios. Las promociones de Banco Provincia alcanzan consumos cotidianos, salidas gastronómicas, compra de garrafas, productos para mascotas y operaciones realizadas en comercios adheridos.

La principal novedad es el beneficio para veterinarias y pet shops, disponible todos los sábados. A esta propuesta se suman descuentos especiales por el Día del Maestro y los reintegros habituales en almacenes, carnicerías, verdulerías, mercados bonaerenses y establecimientos educativos.

El nuevo descuento de Cuenta DNI en veterinarias y pet shops

Durante septiembre, las compras efectuadas los sábados en veterinarias y pet shops adheridos tendrán un 30% de descuento, con un tope de devolución de $8.000 por semana y por persona. Para utilizar completamente ese límite será necesario realizar consumos por aproximadamente $26.667.

La promoción representa una oportunidad para adquirir alimentos, accesorios y otros artículos habilitados por los establecimientos participantes. Antes de pagar, conviene verificar que el comercio figure dentro de la nómina oficial y confirmar qué productos están alcanzados.

Todos los descuentos y promociones de Cuenta DNI para septiembre 2026.

Día del Maestro: reintegro especial en gastronomía

El viernes 11 de septiembre, por el Día del Maestro, Cuenta DNI ofrecerá un 30% de ahorro en locales gastronómicos adheridos. El tope será de $15.000 por persona, que se alcanzará con una compra de $50.000.

El reintegro se acreditará dentro de los diez días hábiles posteriores a la operación. El beneficio no se aplica al escanear códigos de Mercado Pago u otras billeteras, ni a compras abonadas mediante transferencias o tarjetas de crédito y débito.

Comercios de cercanía: cuánto se puede ahorrar por semana

Los comercios de cercanía mantienen el 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope unificado de $6.000 semanales por persona. Para recibir el reintegro completo habrá que realizar compras por $30.000 durante la semana.

La promoción incluye negocios adheridos de diferentes rubros, pero deja afuera gastronomía, garrafas, veterinarias y pet shops, debido a que esas categorías cuentan con beneficios específicos. El límite se calcula sobre el total de operaciones realizadas por cada cuenta entre el lunes y el viernes.

Descuentos en ferias, mercados bonaerenses y garrafas

Las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un 40% de ahorro todos los días, con un reintegro máximo de $6.000 por semana y persona. Para llegar al tope se necesitan compras por $15.000.

La compra o recarga de garrafas también cuenta con una devolución del 40%, disponible todos los días. En este caso, el límite es de $18.000 mensuales por persona, que se completa con consumos acumulados por $45.000.

Gastronomía y YPF Full durante los fines de semana

Los sábados y domingos habrá un 25% de descuento en restaurantes, bares y otros establecimientos gastronómicos adheridos. El tope será de $8.000 por semana y persona, por lo que se necesitará gastar $32.000 para aprovechar la devolución máxima.

El mismo porcentaje y límite estará disponible en los locales gastronómicos de YPF Full participantes. Es importante tener en cuenta que esta promoción no alcanza a la carga de combustibles y se limita a consumos realizados dentro de los establecimientos adheridos.

Todos los descuentos y promociones de Cuenta DNI para septiembre 2026.

Todos los beneficios de Cuenta DNI en septiembre

Veterinarias y pet shops: 30% los sábados, con tope de $8.000 semanales.

Día del Maestro: 30% en gastronomía el 11 de septiembre, con tope de $15.000.

Comercios de cercanía: 20% de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana.

Ferias y mercados: 40% todos los días, con tope semanal de $6.000.

Garrafas: 40% todos los días, con tope mensual de $18.000.

Universidades, clubes y entidades educativas: 40% todos los días, con tope semanal de $6.000.

Gastronomía: 25% los sábados y domingos, con tope semanal de $8.000.

YPF Full: 25% los fines de semana, con tope semanal de $8.000.

Marcas destacadas: 30% todos los días, con tope mensual de $15.000.

Librerías de texto: 10% los lunes y martes, sin tope.

Farmacias y perfumerías: 10% los miércoles y jueves, sin tope.

Tarjetas vinculadas: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos y rubros habilitados.

Cómo pagar para recibir los reintegros

Para acceder a la mayoría de las promociones, el pago debe realizarse desde Cuenta DNI mediante Pagar QR con débito en cuenta, Clave DNI o enlace de pago, según las modalidades aceptadas por cada comercio. El beneficio no se acredita si se utiliza el QR de otra billetera digital.

Los reintegros pueden tardar hasta diez días hábiles en aparecer en los movimientos de la cuenta. Antes de comprar, se recomienda consultar los establecimientos participantes en la sección de beneficios de Banco Provincia, ya que los descuentos solo se aplican en comercios adheridos y pueden existir exclusiones según el rubro.