Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras provincias: cuáles son las zonas afectadas

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Wikimedia Commons

El clima en Buenos Aires volverá a quedar bajo vigilancia este jueves 3 de septiembre, con sectores de la provincia alcanzados por una alerta amarilla por tormentas. El mapa del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) concentra la advertencia en el este bonaerense y en áreas vecinas del Litoral, donde podrían registrarse fenómenos localmente fuertes.

El aviso también comprende sectores de Entre Ríos y zonas cercanas del centro-este argentino. El escenario previsto incluye lluvias intensas en períodos breves, actividad eléctrica, ráfagas y posible granizo, por lo que será clave conocer las localidades afectadas y los horarios de mayor riesgo.

Qué zonas de Buenos Aires están bajo alerta amarilla por tormentas

El mapa del Servicio Meteorológico Nacional muestra sectores del norte y noreste de la provincia de Buenos Aires bajo alerta amarilla por tormentas este jueves 3 de septiembre. La advertencia se extiende hacia áreas cercanas al Litoral y el límite con Entre Ríos.

La captura no permite identificar todas las localidades alcanzadas, por lo que conviene consultar el detalle oficial antes de enumerarlas. En las áreas señaladas podrían producirse tormentas localmente fuertes, lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y posible caída de granizo durante la jornada.

El mapa de tormentas para el centro-este de Argentina

La alerta amarilla ocupa una franja del centro-este de Argentina, con sectores bonaerenses y áreas de Entre Ríos bajo vigilancia. La mayor parte del territorio nacional aparece en verde, sin advertencias por tormentas para la jornada del jueves 3 de septiembre.

Mapa de alertas por tormentas este jueves 3/9. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

El nivel amarillo indica que la inestabilidad puede generar inconvenientes puntuales, especialmente donde las tormentas descarguen abundante agua en poco tiempo. Según la distribución del mapa, el fenómeno será regional y no afectará por igual a toda Buenos Aires ni al resto del país.

Cómo sigue el clima en Buenos Aires, día por día

Jueves: mínima de 14 °C y máxima de 19 °C con tormentas fuertes a la madrugada y mañana. El resto del día se espera cielo parcialmente nublado.

Viernes: mínima de 10 °C y máxima de 17 °C con cielo de algo a parcialmente nublado.

Sábado: mínima de 8 °C y máxima de 14 °C con cielo parcialmente nublado.

Domingo: mínima de 5 °C y máxima de 13 °C con cielo mayormente nublado.

Lunes: mínima de 7 °C y máxima de 14 °C con cielo mayormente nublado.

Qué significa una alerta amarilla por tormentas

Una alerta amarilla por tormentas indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. No representa el nivel máximo de peligro, pero exige mantenerse informado y tomar medidas preventivas antes del deterioro.

Las tormentas pueden estar acompañadas por precipitaciones intensas en períodos breves, actividad eléctrica frecuente, ráfagas fuertes y granizo localizado. Su intensidad puede variar entre localidades cercanas, por lo que algunas zonas podrían experimentar condiciones más adversas que otras dentro del área alertada.

Qué recomienda el SMN ante tormentas fuertes