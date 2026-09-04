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Evolución del clima en Tierra del Fuego: máxima y mínima para hoy, 4 de septiembre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -8° y una máxima de 0°. Sin lluvias, el día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso.

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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo nevada con cielo parcialmente nuboso, el clima en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -8° para este 4 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
-4°
Viento
Suroeste 10 - 36 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
-1°
Viento
Oeste 4 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
-7°
Viento
Noroeste 7 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -8° y llegará a una máxima de .

Viento: 17 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -7°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 0°
Mínima: -8°
Sensación Térmica: -8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:06
Puesta del sol18:58
Horas de luz10h 52m
Fase lunarMenguante
Iluminación47%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 4 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -8° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 08:06 y se pone a las 18:58, dando aproximadamente 10h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 4 de septiembre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 17 - 45 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -2° -2° Sur 14 - 45 km/h 90% 0.8 cm Nevada con cielo cubierto
02:00 -3° -3° Sur 15 - 41 km/h 80% 0.8 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
03:00 -3° -3° Sur 14 - 40 km/h 60% 0.5 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
04:00 -3° -3° Sur 14 - 40 km/h 40% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
05:00 -3° -3° Sur 16 - 43 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
06:00 -3° -3° Sur 17 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 -4° -4° Sur 15 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 -4° -4° Sur 13 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 -4° -4° Suroeste 10 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 -3° -3° Suroeste 13 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 -2° -2° Suroeste 14 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 -2° -2° Suroeste 13 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 -1° -1° Suroeste 12 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 -1° -1° Suroeste 11 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 -1° -1° Suroeste 8 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 -1° -1° Oeste 6 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 -1° -1° Oeste 4 - 18 km/h 0% Soleado
18:00 -2° -2° Noroeste 4 - 15 km/h 0% Soleado
19:00 -5° -5° Noroeste 5 - 15 km/h 0% Soleado
20:00 -6° -6° Norte 7 - 18 km/h 0% Cielo despejado
21:00 -7° -7° Noroeste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
22:00 -7° -7° Noroeste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
23:00 -7° -7° Norte 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 -5° -5° Noroeste 7 - 20 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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