Evolución del clima en Santa Cruz: máxima y mínima para hoy, 4 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de 5°.

Viento: 35 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -1°.

Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 10°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.