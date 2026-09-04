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Evolución del clima en Santa Cruz: máxima y mínima para hoy, 4 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de -1° y una máxima de 5°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -1° para este 4 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 21 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Suroeste 11 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
-1°
Viento
Noroeste 7 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de .

Viento: 35 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -1°.


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 5°
Mínima: -1°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:06
Puesta del sol19:06
Horas de luz11h 0m
Fase lunarMenguante
Iluminación47%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 4 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:06 y se pone a las 19:06, dando aproximadamente 11h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 4 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 35 - 58 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 34 - 58 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Suroeste 33 - 56 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 33 - 54 km/h 0% Cubierto
04:00 Suroeste 35 - 57 km/h 0% Cubierto
05:00 Sur 30 - 57 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Sur 27 - 49 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 24 - 44 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 21 - 39 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 21 - 35 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sur 20 - 35 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Sur 18 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Sur 14 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Sur 13 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Suroeste 12 - 26 km/h 0% Cubierto
15:00 Suroeste 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Suroeste 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Suroeste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Oeste 11 - 22 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 5 - 18 km/h 0% Soleado
20:00 Noroeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noroeste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
22:00 -1° -1° Noroeste 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
23:00 -1° -1° Noroeste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
24:00 -1° -1° Oeste 14 - 22 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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