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Pronóstico extendido para Buenos Aires: qué esperar este 26 de julio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Buenos Aires este 26 de julio de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de . Con vientos de 12 - 25 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Soleado
11°
Viento
Oeste 6 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 9 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Este 10 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 12 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 19°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:50
Puesta del sol18:06
Horas de luz10h 16m
Fase lunarCreciente
Iluminación92%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 26 de julio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:50 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 10h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 26 de julio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 12 - 25 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noroeste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 11° 11° Noroeste 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Noroeste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Noroeste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Noroeste 5 - 9 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Oeste 6 - 11 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 10° 10° Suroeste 3 - 11 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 10° 10° Suroeste 3 - 4 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Oeste 6 - 12 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Suroeste 3 - 12 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Sur 2 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 16° 16° Sur 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Sur 6 - 18 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Sureste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Noreste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Noreste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Noreste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Noreste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Este 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Este 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Este 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 10° Este 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Este 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Este 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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