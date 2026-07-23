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Vuelven las tormentas a Buenos Aires: cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico Nacional

Las precipitaciones vuelven debido al ingreso de humedad y la presencia de nubosidad, que mantendrán las condiciones inestables. De todas maneras, el escenario cambiaría rápidamente. Cómo sigue el clima de cara al fin de semana.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lluvia en Buenos Aires
Lluvia en Buenos Aires Foto: NA
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Luego de varias jornadas marcadas por las tormentas, el sol volvió a brillar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero el pronóstico tiene malas noticias. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias volverán antes de lo previsto.

Esto se debe al ingreso de humedad y la presencia de nubosidad, que mantendrán las condiciones inestables. De todas maneras, el escenario cambiaría rápidamente después del paso de las precipitaciones.

Cuándo llueve en Buenos Aires

Después de lo que será un jueves sin precipitaciones, el mal tiempo regresaría el viernes 24 de julio con altas probabilidades de lluvias, cuando se esperan precipitaciones sobre la región.

Las tormentas podrían registrarse durante distintos momentos del día, aunque el SMN indica que el peor momento se dará por la tarde, cuando las chances de lluvias aisladas salten del 10% al 40%. De todas maneras, es importante que quienes tengan actividades al aire libre se mantengan atentos a las actualizaciones del pronóstico.

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Hasta cuándo llueve

La buena noticia es que, después de las lluvias del viernes, el panorama meteorológico comenzaría a mejorar. Según las proyecciones oficiales del SMN, tras esa jornada llegarían varios días consecutivos con mayor estabilidad, presencia de sol y ausencia de precipitaciones.

Lluvias en Buenos Aires Foto: Archivo NA

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

  • Viernes: mínima de 11 °C y máxima de 15 °C. Se esperan lluvias aisladas durante todo el día, con mayor fuerza a la tarde.
  • Sábado: mínima de 9 °C y máxima de 16 °C con niebla al comienzo del día.
  • Domingo: mínima de 10 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado.
  • Lunes: mínima de 12 °C y máxima de 16 °C y cielo nublado.

Mejora el clima en Buenos Aires

El clima en Buenos Aires mostró cambios marcados durante los últimos días, con jornadas de frío intenso, mañanas con bajas temperaturas y un posterior repunte térmico que empezó a sentirse en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico continuará actualizándose para seguir de cerca la evolución del tiempo, las temperaturas y las posibles variaciones en las condiciones meteorológicas.

De cara a los próximos días, los especialistas recomiendan consultar el pronóstico actualizado del SMN antes de planificar actividades al aire libre, especialmente ante posibles cambios en los sistemas de lluvias o en la llegada de nuevas masas de aire frío. En este contexto, Buenos Aires podría mantener un escenario de temperaturas variables, con mañanas frescas, tardes más templadas y un clima que seguirá mostrando señales de transición.

ClimaServicio Meteorológico Nacional
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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