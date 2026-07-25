Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Alerta por nieve y frío extremo en la Patagonia: el AMBA tendrá un fin de semana primaveral

Mientras Buenos Aires tendrá jornadas más agradables y sin lluvias, varias provincias del sur y la cordillera enfrentan alertas por nevadas, viento, lluvias y temperaturas extremas. El SMN pidió seguir la evolución del pronóstico.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Clima en Buenos Aires.
Clima en Buenos Aires. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El fin de semana llega con un marcado contraste meteorológico en la Argentina. Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires se prepara para días más templados, con temperaturas cercanas a valores primaverales, la Patagonia y sectores de la cordillera continuarán bajo condiciones adversas por nevadas, frío extremo, lluvias persistentes y vientos fuertes.

De acuerdo con el panorama informado por el Servicio Meteorológico Nacional, el centro del país tendrá un escenario mucho más estable que el sur. En el AMBA no se esperan precipitaciones durante este sábado, aunque sí habrá nubosidad, neblinas durante las primeras horas y viento moderado hacia la tarde.

Cómo estará el tiempo en el AMBA este sábado

Para este sábado, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano tendrán una jornada fresca por la mañana, pero con una mejora gradual de la temperatura. La mínima rondará los 12 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 16 grados, en un contexto sin lluvias previstas.

Clima en el AMBA. Foto: NA
Clima en el AMBA. Foto: NA

El cielo se mantendrá mayormente cubierto durante buena parte del día, con presencia de neblinas temprano y viento leve a moderado. Aunque no será una jornada completamente soleada, el ambiente será más amable que en días anteriores y permitirá actividades al aire libre, especialmente durante la tarde.

Contenido Recomendado

Cambia el pronóstico en Buenos Aires:siguen las lluvias y ya hay fecha para tormentas fuertes

Cambia el pronóstico en Buenos Aires: siguen las lluvias y ya hay fecha para tormentas fuertes

Evolución del tiempo en Tucumán:máxima y mínima para hoy, 25 de julio de 2026

Evolución del tiempo en Tucumán: máxima y mínima para hoy, 25 de julio de 2026
Pronóstico extendido para última semana de julio
Pronóstico extendido para última semana de julio Foto: SMN

Este escenario genera una sensación de alivio en la región metropolitana, sobre todo después de varias jornadas dominadas por el frío invernal. Sin embargo, el contraste será fuerte con lo que ocurrirá en el sur argentino, donde las condiciones seguirán siendo de riesgo.

Alerta por nevadas: las provincias más afectadas

El mapa de alertas del SMN mantiene advertencias para distintas zonas del país. Entre las áreas más comprometidas aparecen sectores cordilleranos de San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con distintos niveles de alerta por nieve, lluvia, viento y frío extremo.

Nieve en Argentina.
Temporal de nevadas en distintas partes de la Argentina. Foto: NA/redes

En la cordillera de San Juan y Mendoza se esperan nevadas de importancia, con sectores bajo alerta naranja y amarilla. El nivel naranja indica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente, mientras que el amarillo implica posibles fenómenos con capacidad de daño o interrupción de actividades cotidianas.

En Neuquén y Río Negro, la situación incluye una combinación de lluvia, nieve y viento. En zonas cordilleranas se prevén nevadas persistentes, mientras que en áreas del centro neuquino podrían registrarse ráfagas intensas. Algunos reportes regionales advirtieron que las ráfagas podrían alcanzar valores elevados, lo que obliga a extremar los cuidados en rutas y caminos de montaña.

Santa Cruz, el punto más crítico por frío extremo

La situación más delicada se concentra en el oeste de Santa Cruz, donde rige una alerta roja por frío extremo. Este nivel es el más alto dentro del sistema de advertencias y señala condiciones que pueden afectar a todas las personas, incluso a quienes se encuentran en buen estado de salud.

Las temperaturas bajo cero y la sensación térmica muy baja representan un riesgo particular para niños, personas mayores, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas y quienes deban permanecer al aire libre por trabajo o traslados. En este tipo de escenarios, las autoridades recomiendan reducir la exposición al frío y mantenerse informado por canales oficiales.

Además, en sectores de Tierra del Fuego y el sureste de Santa Cruz continúan las advertencias por nevadas. La acumulación de nieve puede generar complicaciones en la circulación, especialmente en rutas, pasos cordilleranos y zonas de baja visibilidad.

Recomendaciones ante frío extremo, nieve y viento

Frente a este escenario, el SMN y las autoridades recomiendan tomar medidas simples, pero claves. La primera es evitar exponerse al frío durante períodos prolongados, especialmente en las horas de menor temperatura. Si es necesario salir, conviene usar varias capas de ropa liviana, cubrir cabeza, manos y cuello, y mantenerse en movimiento para conservar el calor corporal.

También se recomienda mantener los ambientes calefaccionados de forma segura, revisar la ventilación y evitar el uso indebido de braseros, hornallas u otros elementos que puedan generar monóxido de carbono. En viviendas y vehículos, la ventilación es fundamental para prevenir intoxicaciones.

Otra medida importante es hidratarse, evitar bebidas alcohólicas como supuesto método para combatir el frío y no automedicarse ante síntomas vinculados a las bajas temperaturas. En caso de malestar, lo indicado es consultar con un centro de salud o profesional médico.

Qué se espera para el domingo en Buenos Aires y el sur

Para el domingo, el AMBA mantendrá condiciones estables. La mínima se ubicaría nuevamente cerca de los 12 grados, mientras que la máxima podría trepar hasta los 18 grados, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas.

En cambio, la cordillera y parte de la Patagonia seguirán bajo vigilancia meteorológica. Las alertas por nieve continuarán en sectores de San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut, mientras que las lluvias persistentes podrían afectar zonas cordilleranas del norte patagónico.

El fin de semana, entonces, mostrará dos caras muy distintas del invierno argentino: un AMBA con clima más templado y sin lluvias, y una Patagonia condicionada por el frío severo, la nieve y los riesgos para la circulación. La recomendación central es consultar el pronóstico actualizado antes de viajar, especialmente si el destino incluye rutas de montaña o provincias bajo alerta.

ClimaServicio Meteorológico NacionalAMBA
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Cambia el pronóstico en Buenos Aires:siguen las lluvias y ya hay fecha para tormentas fuertes

    Cambia el pronóstico en Buenos Aires: siguen las lluvias y ya hay fecha para tormentas fuertes

  2. Más tormentas en Buenos Aires:cuándo llueve y cuándo vuelve a salir el sol, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

    Más tormentas en Buenos Aires: cuándo llueve y cuándo vuelve a salir el sol, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

  3. Lluvias en Buenos Aires:revelan a qué hora cambia el tiempo y vuelve la inestabilidad

    Lluvias en Buenos Aires: revelan a qué hora cambia el tiempo y vuelve la inestabilidad

  4. Rotundo cambio del clima en Buenos Aires:cuándo vuelven las lluvias y qué día mejora el tiempo

    Rotundo cambio del clima en Buenos Aires: cuándo vuelven las lluvias y qué día mejora el tiempo

  5. Siguen las tormentas en Buenos Aires:hasta cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Siguen las tormentas en Buenos Aires: hasta cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico Nacional

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Malvinas y el patrullero británico HMS Medway:cómo Chile se convirtió en una pieza clave de la logística militar del Reino Unido en el Atlántico Sur

Malvinas y el patrullero británico HMS Medway: cómo Chile se convirtió en una pieza clave de la logística militar del Reino Unido en el Atlántico Sur

Javier Milei en Brasil:condecorado por el gobernador de San Pablo y apoyo a Flávio Bolsonaro

El Gobierno negó haber ordenado retirar los stickers de Malvinas en colectivos y trenes:el origen del conflicto y las repercusiones

Reformas del Gobierno:cuál es el proyecto que más le interesa aprobar a Karina Milei y por qué está demorado en el Congreso

Economía

AmCham destacó que los nuevos aranceles de EE.UU. favorecen a la Argentina y abren oportunidades para exportar

AmCham destacó que los nuevos aranceles de EE.UU. favorecen a la Argentina y abren oportunidades para exportar

Cuentas sueldo en dólares:qué cambia para empleados, bancos y empresas

ANSES prepara tres cambios clave para jubilados en agosto 2026:aumento, bono y calendario de pagos

Malvinas:avanzan las obras de un proyecto petrolero declarado ilegal por la Argentina

Internacionales

“Nuestra riqueza es el arma secreta del país”:más de 100 millonarios ingleses piden pagar más impuestos

“Nuestra riqueza es el arma secreta del país”: más de 100 millonarios ingleses piden pagar más impuestos

Violencia en Uruguay:un niño de 12 años fue asesinado a tiros en un nuevo ajuste de cuentas narco

Reino Unido y Alemania unen fuerzas:el plan militar de 35.000 millones de euros para desarrollar un misil que supere a Rusia

Estados Unidos prueba un F-16 con inteligencia artificial:así funciona el programa VENOM que revolucionará la aviación militar

Publicidad