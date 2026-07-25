Alerta por nieve y frío extremo en la Patagonia: el AMBA tendrá un fin de semana primaveral

Clima en Buenos Aires. Foto: NA

El fin de semana llega con un marcado contraste meteorológico en la Argentina. Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires se prepara para días más templados, con temperaturas cercanas a valores primaverales, la Patagonia y sectores de la cordillera continuarán bajo condiciones adversas por nevadas, frío extremo, lluvias persistentes y vientos fuertes.

De acuerdo con el panorama informado por el Servicio Meteorológico Nacional, el centro del país tendrá un escenario mucho más estable que el sur. En el AMBA no se esperan precipitaciones durante este sábado, aunque sí habrá nubosidad, neblinas durante las primeras horas y viento moderado hacia la tarde.

Cómo estará el tiempo en el AMBA este sábado

Para este sábado, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano tendrán una jornada fresca por la mañana, pero con una mejora gradual de la temperatura. La mínima rondará los 12 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 16 grados, en un contexto sin lluvias previstas.

Clima en el AMBA. Foto: NA

El cielo se mantendrá mayormente cubierto durante buena parte del día, con presencia de neblinas temprano y viento leve a moderado. Aunque no será una jornada completamente soleada, el ambiente será más amable que en días anteriores y permitirá actividades al aire libre, especialmente durante la tarde.

Pronóstico extendido para última semana de julio Foto: SMN

Este escenario genera una sensación de alivio en la región metropolitana, sobre todo después de varias jornadas dominadas por el frío invernal. Sin embargo, el contraste será fuerte con lo que ocurrirá en el sur argentino, donde las condiciones seguirán siendo de riesgo.

Alerta por nevadas: las provincias más afectadas

El mapa de alertas del SMN mantiene advertencias para distintas zonas del país. Entre las áreas más comprometidas aparecen sectores cordilleranos de San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con distintos niveles de alerta por nieve, lluvia, viento y frío extremo.

Temporal de nevadas en distintas partes de la Argentina. Foto: NA/redes

En la cordillera de San Juan y Mendoza se esperan nevadas de importancia, con sectores bajo alerta naranja y amarilla. El nivel naranja indica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente, mientras que el amarillo implica posibles fenómenos con capacidad de daño o interrupción de actividades cotidianas.

En Neuquén y Río Negro, la situación incluye una combinación de lluvia, nieve y viento. En zonas cordilleranas se prevén nevadas persistentes, mientras que en áreas del centro neuquino podrían registrarse ráfagas intensas. Algunos reportes regionales advirtieron que las ráfagas podrían alcanzar valores elevados, lo que obliga a extremar los cuidados en rutas y caminos de montaña.

Santa Cruz, el punto más crítico por frío extremo

La situación más delicada se concentra en el oeste de Santa Cruz, donde rige una alerta roja por frío extremo. Este nivel es el más alto dentro del sistema de advertencias y señala condiciones que pueden afectar a todas las personas, incluso a quienes se encuentran en buen estado de salud.

Las temperaturas bajo cero y la sensación térmica muy baja representan un riesgo particular para niños, personas mayores, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas y quienes deban permanecer al aire libre por trabajo o traslados. En este tipo de escenarios, las autoridades recomiendan reducir la exposición al frío y mantenerse informado por canales oficiales.

Además, en sectores de Tierra del Fuego y el sureste de Santa Cruz continúan las advertencias por nevadas. La acumulación de nieve puede generar complicaciones en la circulación, especialmente en rutas, pasos cordilleranos y zonas de baja visibilidad.

Recomendaciones ante frío extremo, nieve y viento

Frente a este escenario, el SMN y las autoridades recomiendan tomar medidas simples, pero claves. La primera es evitar exponerse al frío durante períodos prolongados, especialmente en las horas de menor temperatura. Si es necesario salir, conviene usar varias capas de ropa liviana, cubrir cabeza, manos y cuello, y mantenerse en movimiento para conservar el calor corporal.

También se recomienda mantener los ambientes calefaccionados de forma segura, revisar la ventilación y evitar el uso indebido de braseros, hornallas u otros elementos que puedan generar monóxido de carbono. En viviendas y vehículos, la ventilación es fundamental para prevenir intoxicaciones.

Otra medida importante es hidratarse, evitar bebidas alcohólicas como supuesto método para combatir el frío y no automedicarse ante síntomas vinculados a las bajas temperaturas. En caso de malestar, lo indicado es consultar con un centro de salud o profesional médico.

Qué se espera para el domingo en Buenos Aires y el sur

Para el domingo, el AMBA mantendrá condiciones estables. La mínima se ubicaría nuevamente cerca de los 12 grados, mientras que la máxima podría trepar hasta los 18 grados, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas.

En cambio, la cordillera y parte de la Patagonia seguirán bajo vigilancia meteorológica. Las alertas por nieve continuarán en sectores de San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut, mientras que las lluvias persistentes podrían afectar zonas cordilleranas del norte patagónico.

El fin de semana, entonces, mostrará dos caras muy distintas del invierno argentino: un AMBA con clima más templado y sin lluvias, y una Patagonia condicionada por el frío severo, la nieve y los riesgos para la circulación. La recomendación central es consultar el pronóstico actualizado antes de viajar, especialmente si el destino incluye rutas de montaña o provincias bajo alerta.