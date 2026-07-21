Cuándo terminan las lluvias en Buenos Aires: el pronóstico que esperamos para esta semana

Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

El mal tiempo sigue marcando la agenda en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Después de varios días con cielo cubierto, humedad elevada y precipitaciones intermitentes, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que este martes 21 de julio continuará la inestabilidad en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, aunque con una mejora progresiva hacia la segunda parte de la jornada.

La jornada comenzó con lloviznas, frío y viento del sector sudeste, un combo típico del invierno porteño que obliga a salir con paraguas, abrigo y paciencia. Según el pronóstico difundido para el AMBA, las temperaturas se moverán entre los 10°C y los 14°C, mientras que el viento soplará con velocidades moderadas, en torno a los 13 y 22 kilómetros por hora.

Hasta cuándo seguirán las lluvias en el AMBA

La pregunta que más se repite entre quienes viven o trabajan en la Ciudad y el Gran Buenos Aires es simple:¿cuándo deja de llover? De acuerdo con el panorama meteorológico, las precipitaciones más persistentes se concentrarán durante la mañana de este martes, con probabilidad de lloviznas débiles y aisladas.

Durante la tarde, el escenario empezará a cambiar. El cielo continuará mayormente nublado, pero la probabilidad de lluvia bajará de manera considerable y se espera una mejora gradual de las condiciones. La temperatura máxima rondará los 14°C, por lo que seguirá siendo un día fresco, aunque con menos chances de precipitaciones intensas.

Sin embargo, el paraguas todavía no debería quedar guardado. Para la noche, el pronóstico mantiene la posibilidad de nuevas lloviznas, con una probabilidad estimada entre el 10% y el 40%. La temperatura volverá a descender y se ubicará cerca de los 11°C, con viento del sudeste.

Cuándo mejora el clima en Buenos Aires

La mejora más concreta llegaría entre la tarde del martes y el miércoles. Aunque durante la madrugada del miércoles 22 todavía podrían registrarse algunas lloviznas aisladas, el resto del día mostraría un panorama más estable, con nubosidad variable y sin lluvias relevantes para la mayor parte del AMBA.

Lluvias en el AMBA Foto: Reuters

Para el miércoles se espera una mínima de 9°C y una máxima de 14°C. El cielo pasaría de mayormente nublado a parcialmente nublado con el correr de las horas, lo que marcaría el inicio de una tendencia más favorable para quienes necesitan trasladarse, hacer actividades al aire libre o simplemente escaparle a la humedad.

Pronóstico extendido para el AMBA

El alivio sería más evidente desde el jueves. Según el pronóstico extendido, el jueves 23 se presentaría sin lluvias, con una temperatura mínima de 8°C y una máxima cercana a los 15°C. El cielo se mantendría entre parcialmente y mayormente nublado, pero sin señales de un nuevo episodio importante de precipitaciones.

El viernes 24 también se mantendría estable, aunque todavía con bastante nubosidad. Las marcas térmicas irían de los 10°C a los 15°C, con una baja probabilidad de lluvias. Para el sábado 25, el SMN anticipa una mínima de 9°C y una máxima de 15°C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas.

Lluvias en Buenos Aires Foto: NA archivo

El domingo 26 llegaría con una leve mejora en la temperatura: la mínima rondaría los 10°C y la máxima podría alcanzar los 17°C. Si bien el sol no sería protagonista absoluto, el dato más importante es que no se esperan precipitaciones, por lo que el cierre del fin de semana sería más amable que el inicio.

Qué tener en cuenta antes de salir

Aunque las lluvias serían débiles, el piso mojado y la baja visibilidad pueden complicar la circulación, especialmente durante las primeras horas del día. Por eso, conviene salir con tiempo, revisar el estado del tránsito y llevar abrigo impermeable. En días de llovizna persistente, los traslados suelen volverse más lentos en accesos, avenidas y estaciones de transporte público.

También es recomendable evitar circular por zonas con acumulación de agua, mantener distancia entre vehículos y prestar atención a peatones y ciclistas. Si bien no se trata de un evento severo para el AMBA, la combinación de frío, humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja que la temperatura real.

El dato clave: cuándo guardar el paraguas

En resumen, el martes seguirá inestable, con lloviznas principalmente durante la mañana y chances de nuevas precipitaciones por la noche. La mejora comenzaría a notarse desde la tarde y se consolidaría durante el miércoles. A partir del jueves, el AMBA entraría en una etapa más estable, con frío moderado, cielo nublado por momentos y sin lluvias importantes a la vista.

La recomendación es clara: llevar paraguas este martes, pero mirar con optimismo el resto de la semana. El clima no se volverá primaveral, pero al menos dará una tregua después de varios días grises.