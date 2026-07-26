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Pronóstico extendido para Tierra del Fuego: qué esperar este 26 de julio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -4° y una máxima de 0°. Sin lluvias, el día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso.

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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 26 de julio de 2026 indica una máxima de y una mínima de -4°. Con vientos de 9 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Cubierto
-3°
Viento
Oeste 6 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
-1°
Viento
Oeste 5 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
-4°
Viento
Noroeste 5 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -4° y llegará a una máxima de .

Viento: 9 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -4°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 0°
Mínima: -4°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:32
Puesta del sol17:47
Horas de luz8h 15m
Fase lunarCreciente
Iluminación92%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 26 de julio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -4° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:32 y se pone a las 17:47, dando aproximadamente 8h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 26 de julio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 9 - 26 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -2° -2° Sur 8 - 26 km/h 0% Cubierto
02:00 -2° -2° Sur 9 - 23 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
03:00 -2° -2° Sur 6 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 -2° -2° Suroeste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 -2° -2° Oeste 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 -2° -2° Oeste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
07:00 -2° -2° Oeste 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 -2° -2° Oeste 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 -3° -3° Oeste 6 - 19 km/h 0% Cubierto
10:00 -2° -2° Oeste 6 - 19 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
11:00 -2° -2° Oeste 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 -1° -1° Oeste 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 -1° -1° Oeste 6 - 19 km/h 0% Cubierto
14:00 -1° -1° Suroeste 6 - 20 km/h 0% Cubierto
15:00 -1° -1° Suroeste 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 -1° -1° Oeste 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 -1° -1° Oeste 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 -2° -2° Oeste 5 - 17 km/h 0% Cubierto
19:00 -2° -2° Oeste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 -2° -2° Oeste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 -3° -3° Oeste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
22:00 -4° -4° Noroeste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 -4° -4° Noroeste 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 -4° -4° Noroeste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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