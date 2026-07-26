Pronóstico extendido para Tierra del Fuego: qué esperar este 26 de julio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -4° y llegará a una máxima de 0°.

Viento: 9 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de -3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -4°.

Mañana se esperan 0° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 1°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.