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Temperaturas y lluvias en Buenos Aires: los datos del clima hoy, 27 de septiembre de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (16 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 27 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 27 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Este 20 - 41 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Este 17 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
16°
Viento
Este 17 - 35 km/h
Lluvia
30% 3.3 mm

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 21 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 16 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 21°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:34
Puesta del sol18:52
Horas de luz12h 18m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 27 de septiembre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 06:34 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 12h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 16 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 27 de septiembre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 21 - 45 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Este 19 - 36 km/h 30% 0.6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Este 18 - 37 km/h 30% 1.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Este 16 - 32 km/h 30% 4.8 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Este 17 - 30 km/h 30% 2.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Este 20 - 36 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Este 19 - 37 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Este 19 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Este 19 - 40 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Este 20 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Este 21 - 44 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 18° Este 19 - 45 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Este 18 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Este 18 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Este 17 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Este 17 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Este 17 - 39 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Este 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Este 16 - 35 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Este 16 - 33 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Este 20 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Este 18 - 39 km/h 30% 0.6 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
22:00 16° 16° Este 17 - 35 km/h 30% 3.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Noreste 21 - 40 km/h 30% 1.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Noreste 18 - 41 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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