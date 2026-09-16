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El clima en Catamarca hoy, 16 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.
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Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo soleado, el clima en Catamarca promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 16 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
15°
Viento
Este 1 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
23°
Viento
Norte 9 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Norte 9 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 12 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 23°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:19
Puesta del sol19:16
Horas de luz11h 57m
Fase lunarCreciente
Iluminación29%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 16 de septiembre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:19 y se pone a las 19:16, dando aproximadamente 11h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 16 de septiembre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 12 - 35 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 4 - 17 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Noreste 3 - 15 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Noreste 3 - 15 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Noreste 3 - 14 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Noreste 3 - 14 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Noreste 2 - 14 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Noreste 1 - 13 km/h 0% Soleado
08:00 11° 11° Noreste 1 - 12 km/h 0% Soleado
09:00 15° 15° Este 1 - 12 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Sur 2 - 18 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Noreste 1 - 22 km/h 0% Soleado
12:00 20° 20° Noreste 3 - 24 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Norte 4 - 26 km/h 0% Soleado
14:00 22° 25° Norte 5 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 23° 25° Norte 6 - 28 km/h 0% Soleado
16:00 23° 25° Norte 8 - 30 km/h 0% Soleado
17:00 23° 25° Norte 9 - 31 km/h 0% Soleado
18:00 22° 22° Norte 12 - 34 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Norte 12 - 35 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Norte 9 - 32 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Norte 8 - 26 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Norte 9 - 28 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Norte 10 - 31 km/h 0% Cielo despejado
24:00 16° 16° Norte 9 - 31 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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