Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 23 de mayo de 2026, 06:30
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Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.

El pronóstico para Catamarca este 23 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 17 - 43 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Este 3 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Noreste 15 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Noreste 14 - 41 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 17 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:36
Horas de luz10h 34m
Fase lunarCreciente
Iluminación52%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 23 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:02 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 10h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 23 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 17 - 43 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Noreste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 10° Noreste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 10° Noreste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Noreste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Noreste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Noreste 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° Noreste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Noreste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Este 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Noreste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Noreste 4 - 24 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Norte 8 - 28 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Noreste 6 - 30 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Norte 8 - 30 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Norte 8 - 33 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Norte 14 - 37 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Noreste 15 - 41 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Norte 17 - 43 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Noreste 15 - 41 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Noreste 13 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Noreste 16 - 39 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Noreste 14 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Noreste 14 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Noreste 16 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.