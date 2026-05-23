El tiempo en Catamarca hoy, 23 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.
El pronóstico para Catamarca este 23 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 8°. Con vientos de 17 - 43 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Catamarca
Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 17 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:02
|Puesta del sol
|18:36
|Horas de luz
|10h 34m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|52%
Radar meteorológico – Catamarca
¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?
Para este 23 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?
El sol sale hoy en Catamarca a las 08:02 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 10h 34m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?
El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Catamarca?
El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?
Para este 23 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 17 - 43 km/h.
Ubicación de Catamarca
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|10°
|10°
|Noreste 7 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|10°
|10°
|Noreste 7 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|10°
|10°
|Noreste 7 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|10°
|10°
|Noreste 5 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|10°
|10°
|Noreste 4 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|9°
|10°
|Noreste 3 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|9°
|10°
|Noreste 2 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|9°
|10°
|Noreste 2 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|10°
|10°
|Este 3 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|12°
|12°
|Noreste 5 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|14°
|14°
|Noreste 4 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|15°
|15°
|Norte 8 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|16°
|16°
|Noreste 6 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|17°
|17°
|Norte 8 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|18°
|18°
|Norte 8 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|18°
|18°
|Norte 14 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|17°
|17°
|Noreste 15 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|15°
|15°
|Norte 17 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|13°
|13°
|Noreste 15 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|13°
|13°
|Noreste 13 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|13°
|13°
|Noreste 16 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|12°
|12°
|Noreste 14 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|12°
|12°
|Noreste 14 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|12°
|12°
|Noreste 16 - 42 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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