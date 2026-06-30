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El tiempo en Catamarca hoy, 30 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 30 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 4 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Norte 9 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Noreste 10 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 14 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 17°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:16
Puesta del sol18:37
Horas de luz10h 21m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 30 de junio de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:16 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 10h 21m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 30 de junio de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 14 - 39 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noreste 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noreste 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 3 - 19 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 5 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Este 5 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Este 2 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noreste 4 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° 10° Noreste 7 - 28 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Noreste 8 - 30 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Noreste 13 - 35 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Noreste 14 - 38 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Norte 14 - 39 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Noreste 11 - 37 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Norte 10 - 34 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Norte 9 - 30 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Norte 9 - 30 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Noreste 8 - 27 km/h 0% Soleado
20:00 12° 12° Noreste 10 - 28 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Noreste 9 - 29 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Noreste 10 - 29 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Noreste 10 - 31 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Noreste 11 - 34 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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