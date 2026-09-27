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Temperaturas y lluvias en Catamarca: los datos del clima hoy, 27 de septiembre de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 22° y una máxima de 34°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 27 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 34° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 22° para este 27 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
27°
Viento
Norte 2 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
34°
Viento
Oeste 7 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
27°
Viento
Norte 8 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 22° y llegará a una máxima de 34°.

Viento: 10 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 27°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 27°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 34°
Mínima: 22°
Sensación Térmica: 26°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:06
Puesta del sol19:21
Horas de luz12h 15m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 27 de septiembre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 22° y una máxima de 34°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:06 y se pone a las 19:21, dando aproximadamente 12h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 27 de septiembre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 10 - 30 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 26° 26° Norte 10 - 30 km/h 0% Cielo despejado
02:00 25° 26° Norte 8 - 28 km/h 0% Cielo despejado
03:00 24° 26° Noroeste 3 - 24 km/h 0% Cielo despejado
04:00 24° 25° Oeste 2 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 24° 25° Oeste 2 - 10 km/h 0% Cielo despejado
06:00 23° 25° Suroeste 2 - 9 km/h 0% Cielo despejado
07:00 23° 25° Noroeste 1 - 8 km/h 0% Soleado
08:00 24° 25° Norte 2 - 7 km/h 0% Soleado
09:00 27° 26° Norte 2 - 11 km/h 0% Soleado
10:00 28° 27° Oeste 2 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 29° 29° Suroeste 5 - 20 km/h 0% Soleado
12:00 30° 30° Suroeste 6 - 25 km/h 0% Soleado
13:00 32° 31° Suroeste 6 - 26 km/h 0% Soleado
14:00 32° 32° Suroeste 5 - 26 km/h 0% Soleado
15:00 33° 33° Oeste 5 - 26 km/h 0% Soleado
16:00 34° 34° Oeste 6 - 26 km/h 0% Soleado
17:00 34° 34° Oeste 7 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 33° 33° Oeste 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
19:00 31° 32° Oeste 8 - 26 km/h 0% Nubes y claros
20:00 29° 30° Noroeste 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
21:00 28° 29° Noroeste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 27° 28° Norte 8 - 22 km/h 0% Cielo despejado
23:00 27° 28° Norte 8 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 26° 27° Noroeste 8 - 22 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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