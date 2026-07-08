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Clima en Chubut: cuál será la temperatura máxima este 8 de julio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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El pronóstico para Chubut este 8 de julio de 2026 indica una máxima de 10° y una mínima de . Con vientos de 22 - 39 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Cubierto
Viento
Sur 19 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Sureste 17 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Sureste 17 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 22 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 10°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 8 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 8 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 22 - 39 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Suroeste 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 13 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sur 14 - 22 km/h 0% Cubierto
06:00 Sur 18 - 28 km/h 0% Cubierto
07:00 Sur 17 - 28 km/h 0% Cubierto
08:00 Sur 20 - 32 km/h 0% Cubierto
09:00 Sur 19 - 33 km/h 0% Cubierto
10:00 Sur 21 - 34 km/h 0% Cubierto
11:00 Sur 22 - 36 km/h 0% Cubierto
12:00 Sur 22 - 36 km/h 0% Cubierto
13:00 Sur 22 - 38 km/h 0% Cubierto
14:00 Sur 22 - 37 km/h 0% Cubierto
15:00 Sur 22 - 38 km/h 0% Cubierto
16:00 Sureste 20 - 38 km/h 0% Cubierto
17:00 Sureste 17 - 33 km/h 0% Cubierto
18:00 Sureste 16 - 28 km/h 0% Cubierto
19:00 Sureste 17 - 27 km/h 0% Cubierto
20:00 Sureste 16 - 27 km/h 0% Cubierto
21:00 Sureste 17 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Sureste 17 - 27 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Este 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Este 16 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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