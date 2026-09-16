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El clima en Chubut hoy, 16 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.
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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Norte 28 - 53 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
22°
Viento
Oeste 28 - 48 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Oeste 27 - 44 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 34 - 60 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 22°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 16 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 16 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 34 - 60 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Norte 30 - 48 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 31 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 31 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 32 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 32 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 32 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 28 - 53 km/h 0% Soleado
10:00 10° Norte 34 - 57 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Norte 34 - 60 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Norte 32 - 60 km/h 0% Soleado
13:00 19° 19° Noroeste 31 - 57 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Noroeste 26 - 55 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 22° Oeste 22 - 47 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 22° Oeste 25 - 44 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 22° Oeste 28 - 48 km/h 0% Soleado
18:00 21° 21° Oeste 26 - 49 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Oeste 30 - 49 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Suroeste 23 - 49 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Suroeste 25 - 40 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Oeste 27 - 44 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Oeste 28 - 46 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Oeste 28 - 46 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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