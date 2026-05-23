Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 23 de mayo de 2026, 06:30
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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.

El pronóstico para Chubut este 23 de mayo de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 30 - 49 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
Viento
Norte 14 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Norte 26 - 43 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Norte 30 - 49 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 30 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 17°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarllena
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 23 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 23 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 30 - 49 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Norte 25 - 42 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 23 - 40 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 20 - 37 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 17 - 32 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Norte 14 - 23 km/h 0% Soleado
10:00 Norte 16 - 25 km/h 0% Soleado
11:00 10° 10° Norte 16 - 27 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Norte 18 - 31 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Norte 19 - 34 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Norte 22 - 38 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Norte 23 - 39 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Norte 25 - 43 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Norte 26 - 43 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Norte 27 - 43 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Norte 28 - 45 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Norte 30 - 48 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Norte 30 - 49 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 10° Norte 30 - 49 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Norte 30 - 49 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Norte 29 - 49 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.