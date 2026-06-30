El tiempo en Chubut hoy, 30 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 2° y llegará a una máxima de 9°.

Viento: 45 - 75 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.1 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 4°.

Mañana se esperan 9° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 9°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.