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El tiempo en Chubut hoy, 30 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (1.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 30 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 20 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 41 - 74 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 30 - 53 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 45 - 75 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 9°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarLlena
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 30 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 1.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 30 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 45 - 75 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 12 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 14 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Suroeste 17 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Suroeste 20 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Suroeste 21 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Suroeste 21 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Suroeste 23 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Sur 24 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Sur 35 - 58 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 Sur 41 - 66 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 Sur 45 - 74 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 Sur 41 - 74 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Sur 40 - 70 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Sur 36 - 65 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sur 33 - 59 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Sur 32 - 54 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 30 - 53 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 29 - 49 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 29 - 49 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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