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Evolución del clima en Chubut: máxima y mínima para hoy, 4 de octubre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Oeste 16 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Oeste 20 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Noroeste 12 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 23 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 20°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 4 de octubre de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 4 de octubre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 23 - 42 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 17 - 28 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 16 - 26 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 15 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 16 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Oeste 16 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Oeste 20 - 34 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Oeste 23 - 41 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Oeste 23 - 42 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Oeste 21 - 42 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Oeste 21 - 41 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Oeste 22 - 41 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Oeste 23 - 42 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Oeste 20 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 16° 16° Oeste 18 - 41 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Oeste 12 - 35 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 12° 12° Noroeste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Noroeste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Noroeste 12 - 18 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Noroeste 13 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Oeste 15 - 23 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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