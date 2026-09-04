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Evolución del clima en Chubut: máxima y mínima para hoy, 4 de septiembre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 10°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (1.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 10°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 24 - 42 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 40 - 70 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Sur 40 - 65 km/h
Lluvia
50% 0.2 mm

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 44 - 71 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 10°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 4 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 1.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 4 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 44 - 71 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 30 - 48 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 30 - 49 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 29 - 50 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 28 - 47 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 27 - 45 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 24 - 43 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 24 - 42 km/h 0% Soleado
10:00 Suroeste 29 - 48 km/h 0% Soleado
11:00 Suroeste 32 - 55 km/h 0% Nubes y claros
12:00 10° Sur 36 - 64 km/h 0% Nubes y claros
13:00 10° Sur 37 - 65 km/h 0% Nubes y claros
14:00 10° Sur 39 - 67 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Sur 40 - 71 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Sur 39 - 70 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Sur 40 - 70 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Sur 35 - 68 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 35 - 61 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 Suroeste 32 - 58 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 35 - 60 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sur 40 - 65 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 Sur 41 - 69 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 Sur 44 - 71 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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