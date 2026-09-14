Pronóstico en Chubut: cómo estará el clima hoy, 14 de septiembre de 2026

El pronóstico para Chubut este 14 de septiembre de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 6°. Con vientos de 41 - 70 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 41 - 70 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.5 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 7°.
Mañana se esperan 9° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|–
|Puesta del sol
|–
|Horas de luz
|-
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|–
Radar meteorológico – Chubut
¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?
Para este 14 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?
El sol sale hoy en Chubut a las – y se pone a las –, dando aproximadamente – de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chubut?
El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 1.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?
Para este 14 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 41 - 70 km/h.
Ubicación de Chubut
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|03:00
|8°
|5°
|Oeste 21 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|7°
|4°
|Oeste 22 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|7°
|4°
|Oeste 23 - 36 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|7°
|4°
|Oeste 24 - 38 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|7°
|4°
|Oeste 24 - 40 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|8°
|4°
|Oeste 25 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|10°
|10°
|Oeste 26 - 45 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|13°
|13°
|Oeste 30 - 51 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|15°
|15°
|Oeste 32 - 56 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|17°
|17°
|Suroeste 30 - 56 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|17°
|17°
|Suroeste 28 - 53 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|18°
|18°
|Suroeste 27 - 50 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|18°
|18°
|Suroeste 25 - 50 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|13°
|13°
|Sureste 24 - 47 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|11°
|11°
|Sur 31 - 52 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|10°
|10°
|Sur 35 - 58 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|8°
|4°
|Sur 40 - 65 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|7°
|3°
|Sur 41 - 70 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|21:00
|7°
|2°
|Sur 41 - 68 km/h
|60% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|22:00
|7°
|2°
|Sur 37 - 67 km/h
|50% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|23:00
|6°
|2°
|Sur 33 - 61 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|6°
|2°
|Sur 32 - 55 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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