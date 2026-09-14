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Pronóstico en Chubut: cómo estará el clima hoy, 14 de septiembre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (1.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.
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El pronóstico para Chubut este 14 de septiembre de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de . Con vientos de 41 - 70 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
10°
Viento
Oeste 26 - 45 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
11°
Viento
Sur 31 - 52 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sur 37 - 67 km/h
Lluvia
50% 0.3 mm

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 41 - 70 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 19°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 14 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 1.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 14 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 41 - 70 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 21 - 34 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 22 - 35 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 23 - 36 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 24 - 38 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 24 - 40 km/h 0% Soleado
08:00 Oeste 25 - 38 km/h 0% Soleado
09:00 10° 10° Oeste 26 - 45 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Oeste 30 - 51 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Oeste 32 - 56 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Suroeste 30 - 56 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Suroeste 28 - 53 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Suroeste 27 - 50 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Suroeste 25 - 50 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Sureste 24 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 11° 11° Sur 31 - 52 km/h 0% Cubierto
18:00 10° 10° Sur 35 - 58 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 Sur 40 - 65 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 Sur 41 - 70 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Sur 41 - 68 km/h 60% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Sur 37 - 67 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Sur 33 - 61 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Sur 32 - 55 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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