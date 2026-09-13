comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Carla Gulizia, presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos, sobre El Niño en Argentina: “Tenemos riesgo de inundaciones y de crecidas de los grandes ríos”

Las proyecciones anticipan que el fenómeno podría mantenerse activo hasta febrero de 2027 y alcanzar una intensidad muy fuerte. Qué dijo la experta.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Carla Gulizia, presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos, habló sobre El Niño en Argentina.
Carla Gulizia, presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos, habló sobre El Niño en Argentina. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El fortalecimiento de El Niño abre un escenario de especial atención para la Argentina, donde podrían aumentar las lluvias, los anegamientos y las crecidas de los principales cursos de agua. En una entrevista concedida a la Agencia Noticias Argentinas, Carla Gulizia, presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos, explicó cuáles son las regiones más vulnerables y por qué será fundamental reforzar la prevención.

Las proyecciones anticipan que el fenómeno podría mantenerse activo hasta febrero de 2027 y alcanzar una intensidad muy fuerte. Mientras la Organización Meteorológica Mundial prevé un mayor fortalecimiento durante los próximos meses, el Servicio Meteorológico Nacional estima una probabilidad del 100% de continuidad durante la primavera.

Cómo El Niño modifica las lluvias en Argentina

El Niño corresponde a la fase cálida del fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Se produce cuando la temperatura del océano Pacífico ecuatorial aumenta por encima de sus valores normales, provocando cambios en la interacción entre el océano y la atmósfera y alterando la circulación a escala global.

Estas modificaciones no generan los mismos efectos en todas las regiones. Algunas zonas atraviesan períodos más secos y un mayor peligro de incendios, mientras que otras pueden recibir precipitaciones por encima de lo habitual. En el caso argentino, Gulizia advirtió: “Tenemos riesgo de inundaciones y de crecidas de los grandes ríos”.

Contenido Recomendado

¿El Niño puede provocar una catástrofe mundial?:la película que podría tener la respuesta, según meteorólogos expertos

¿El Niño puede provocar una catástrofe mundial?: la película que podría tener la respuesta, según meteorólogos expertos

Cuándo llega El Niño a Buenos Aires:todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

Cuándo llega El Niño a Buenos Aires: todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima
Se puede observar en una vista como esta cuando las aguas cálidas que provienen del norte de la cuenca de Panamá bajan por las costas de Sudamérica, marcando el inicio de la estación cálida y húmeda de la región costera del Ecuador.
Fenómeno meteorológico "El Niño". Foto: EFE

El Litoral y la cuenca del Plata, bajo mayor vigilancia

El Litoral argentino aparece entre las regiones más expuestas debido a su ubicación dentro de la cuenca del Plata. Un aumento sostenido de las precipitaciones podría elevar el caudal de los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay e Iguazú, además de generar anegamientos en áreas urbanas, rurales y costeras.

La especialista también señaló que el centro y el norte del país podrían registrar efectos asociados a El Niño, aunque con señales menos marcadas que en el Litoral. En la Pampa Húmeda, las lluvias intensas podrían afectar campos, caminos rurales y actividades agropecuarias si los suelos reciben más agua de la que pueden absorber.

En Cuyo y los Andes centrales, el impacto puede ser diferente. Las condiciones de El Niño suelen favorecer mayores nevadas en la cordillera, lo que posteriormente puede traducirse en un incremento de los caudales durante el verano, cuando comienza el deshielo en las zonas montañosas.

La importancia de reforzar las alertas tempranas

Frente a este panorama, Gulizia consideró prioritario mejorar la coordinación entre organismos oficiales, autoridades provinciales y defensas civiles. Para la especialista, “el sistema de alerta temprana es fundamental”, especialmente cuando existen proyecciones de lluvias abundantes, crecidas y anegamientos con capacidad de provocar pérdidas económicas y poner vidas en riesgo.

También remarcó que “los eventos extremos cada vez son más frecuentes y más intensos”, por lo que será necesario fortalecer los recursos humanos, la infraestructura, la tecnología y la comunicación pública. La advertencia no implica que todo el país sufrirá inundaciones, pero sí exige monitorear el fenómeno y preparar respuestas antes de los episodios más críticos.

Fenómeno El NiñoClimaInundaciones
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Frío extremo y aire polar en Buenos Aires:cuándo vuelven las temperaturas agradables según el Servicio Meteorológico Nacional

    Frío extremo y aire polar en Buenos Aires: cuándo vuelven las temperaturas agradables según el Servicio Meteorológico Nacional

  2. No hay tormentón, pero sí chaparrones:cómo estará el clima este fin de semana en Buenos Aires ante el fuerte impacto de aire polar

    No hay tormentón, pero sí chaparrones: cómo estará el clima este fin de semana en Buenos Aires ante el fuerte impacto de aire polar

  3. Alerta por sudestada, viento y frío polar:cuándo llueve y se complica el clima en Buenos Aires

    Alerta por sudestada, viento y frío polar: cuándo llueve y se complica el clima en Buenos Aires

  4. Evolución del clima en Salta:máxima y mínima para hoy, 11 de septiembre de 2026

    Evolución del clima en Salta: máxima y mínima para hoy, 11 de septiembre de 2026

  5. Se aproxima una sudestada a Buenos Aires:por qué las lluvias y el viento fuerte provocarían la crecida del Río de la Plata

    Se aproxima una sudestada a Buenos Aires: por qué las lluvias y el viento fuerte provocarían la crecida del Río de la Plata
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Máximo Kirchner:“Piden velar por la tranquilidad de los mercados ¿y quién vela por la tranquilidad de las familias argentinas?”

Máximo Kirchner: “Piden velar por la tranquilidad de los mercados ¿y quién vela por la tranquilidad de las familias argentinas?”

Más de 14 mil vecinos participaron de Lomas Corre en Comunidad 2026

Cómo son los nuevos cazas F-16 que llegan a la Argentina:tienen capacidad supersónica y superan los 2.000 km/h

Los Nihuiles:por qué volvió a escalar el conflicto entre La Pampa y Mendoza por el río Atuel

Economía

Cuenta DNI devuelve $8.000 todos los fines de semana:quiénes pueden acceder al nuevo beneficio de septiembre

Cuenta DNI devuelve $8.000 todos los fines de semana: quiénes pueden acceder al nuevo beneficio de septiembre

ANSES activa nuevos pagos:quiénes cobran del 14 al 18 de septiembre según su DNI

Las fábricas de Tierra del Fuego resisten la caída industrial y se expanden hacia nuevos negocios

El mapa de la deuda:más del 30% de las personas en el 50% de las provincias enfrentan atrasos en el pago de créditos personales y tarjetas

Internacionales

Un dron ruso impactó contra un tren ucraniano a dos kilómetros de la frontera con Polonia:viajaban varios políticos europeos

Un dron ruso impactó contra un tren ucraniano a dos kilómetros de la frontera con Polonia: viajaban varios políticos europeos

Donald Trump afirmó que Estados Unidos “saldrá” de Irán a menos que decida quedarse con el petróleo “como en Venezuela”

Crece la tensión:los hutíes avanzan en el estrecho de Bab al Mandeb mientras fuerzas yemeníes atacan puntos rebeldes

Tensión entre Brasil y Estados Unidos:por qué una disputa por visas preocupa a las fuerzas de seguridad