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Pronóstico en Tierra del Fuego: cómo estará el clima hoy, 14 de septiembre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -4° y una máxima de 1°. Sin lluvias, el día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso.

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Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 14 de septiembre de 2026 indica una máxima de y una mínima de -4°. Con vientos de 22 - 60 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nevada con cielo parcialmente nuboso
-2°
Viento
Suroeste 14 - 42 km/h
Lluvia
30% 0.3 cm
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 22 - 59 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 12 - 42 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -4° y llegará a una máxima de .

Viento: 22 - 60 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 1°
Mínima: -4°
Sensación Térmica: -8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:41
Puesta del sol19:16
Horas de luz11h 35m
Fase lunarCreciente
Iluminación13%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 14 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -4° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 07:41 y se pone a las 19:16, dando aproximadamente 11h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 14 de septiembre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 22 - 60 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -2° -2° Sur 21 - 53 km/h 70% 0.4 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
02:00 -3° -3° Sur 18 - 53 km/h 50% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
03:00 -3° -3° Sur 19 - 49 km/h 40% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
04:00 -3° -3° Sur 17 - 50 km/h 50% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
05:00 -3° -3° Sur 14 - 46 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
06:00 -3° -3° Sur 13 - 41 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
07:00 -3° -3° Sur 12 - 39 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
08:00 -3° -3° Sur 12 - 38 km/h 40% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
09:00 -2° -2° Suroeste 14 - 42 km/h 30% 0.3 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
10:00 -2° -2° Suroeste 20 - 53 km/h 0% Cubierto
11:00 -1° -1° Suroeste 20 - 54 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
12:00 -1° -1° Suroeste 21 - 54 km/h 0% Cubierto
13:00 -1° -1° Suroeste 21 - 55 km/h 0% Cubierto
14:00 Suroeste 21 - 55 km/h 0% Cubierto
15:00 Suroeste 21 - 56 km/h 0% Cubierto
16:00 Suroeste 22 - 57 km/h 0% Cubierto
17:00 Suroeste 22 - 59 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 17 - 58 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 15 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Suroeste 13 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Suroeste 13 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Suroeste 12 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Suroeste 10 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 8 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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