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Se aproxima la primavera: qué día sube la temperatura a 23 °C en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico

El pronóstico del SMN indica qué día será el más cálido de la semana. Conocé cómo sigue el clima.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Día con temperaturas primaverales.
Día con temperaturas primaverales. Foto: NA
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Después de un domingo helado en Buenos Aires con una temperatura mínima que tocó los 3 °C, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que el Área Metropolitana inicia la semana con una recuperación térmica progresiva, llegando a registros superiores a los 20 grados.

En esa línea, el informe del SMN indica a observar qué día será el más cálido de la semana y durante qué jornadas se podrán disfrutar de actividades al aire libre.

Qué día se esperan 23 °C en Buenos Aires

La temperatura alcanzará los 23 °C en Buenos Aires el viernes 18 de septiembre, que se convertirá en el día más cálido de la semana. La jornada comenzará con una mínima de 12 °C y tendrá cielo parcialmente nublado, dentro de un escenario mucho más templado que el previsto para los primeros días.

Antes de llegar a esa marca, el termómetro mostrará un fuerte ascenso durante el jueves, con una mínima de 11 °C y una máxima de 22 °C. De esta manera, el cierre de la semana ofrecerá tardes con características casi primaverales, aunque las mañanas todavía se mantendrán frescas.

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Día despejado para tomar mates y hacer actividades al aire libre. Foto: NA

Por qué subirá tanto la temperatura

El ascenso térmico estará relacionado con la retirada del aire más frío y el ingreso de una circulación más templada sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires. A esto se sumarán períodos de cielo parcialmente nublado, que permitirán una mayor presencia de radiación solar y favorecerán la recuperación de las temperaturas durante la tarde.

La suba no será completamente lineal. Después de alcanzar los 19 °C el martes, la máxima bajará a 15 °C el miércoles, antes de saltar hasta los 22 °C el jueves y los 23 °C el viernes. Este contraste es habitual durante la transición entre el invierno y la primavera.

Cómo va a estar el clima esta semana

  • Lunes: mínima de 5 °C y máxima de 16 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Martes: mínima de 10 °C y máxima de 19 °C con cielo parcialmente nublado y vientos de hasta 31 km/h.
  • Miércoles: mínima de 6 °C y máxima de 15 °C. El cielo estará algo nublado.
  • Jueves: mínima de 11 °C máxima de 22 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Viernes: mínima de 12 °C y máxima de 23 °C con cielo parcialmente nublado.

Los mejores días para disfrutar del buen tiempo en Buenos Aires

El jueves y el viernes serán los mejores días para realizar actividades al aire libre en Buenos Aires. Ambas jornadas tendrán cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables, con máximas de 22 °C y 23 °C, respectivamente. Las condiciones más favorables se concentrarán entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

El martes también ofrecerá una buena alternativa, con una máxima de 19 °C, aunque los vientos podrían alcanzar los 31 km/h. El viernes será la jornada más templada y equilibrada del pronóstico, pero quienes salgan temprano deberán llevar algo de abrigo debido a la mínima prevista de 12 °C.

ClimaServicio Meteorológico Nacional
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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