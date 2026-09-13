Se aproxima la primavera: qué día sube la temperatura a 23 °C en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico

Día con temperaturas primaverales. Foto: NA

Después de un domingo helado en Buenos Aires con una temperatura mínima que tocó los 3 °C, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que el Área Metropolitana inicia la semana con una recuperación térmica progresiva, llegando a registros superiores a los 20 grados.

En esa línea, el informe del SMN indica a observar qué día será el más cálido de la semana y durante qué jornadas se podrán disfrutar de actividades al aire libre.

Qué día se esperan 23 °C en Buenos Aires

La temperatura alcanzará los 23 °C en Buenos Aires el viernes 18 de septiembre, que se convertirá en el día más cálido de la semana. La jornada comenzará con una mínima de 12 °C y tendrá cielo parcialmente nublado, dentro de un escenario mucho más templado que el previsto para los primeros días.

Antes de llegar a esa marca, el termómetro mostrará un fuerte ascenso durante el jueves, con una mínima de 11 °C y una máxima de 22 °C. De esta manera, el cierre de la semana ofrecerá tardes con características casi primaverales, aunque las mañanas todavía se mantendrán frescas.

Día despejado para tomar mates y hacer actividades al aire libre. Foto: NA

Por qué subirá tanto la temperatura

El ascenso térmico estará relacionado con la retirada del aire más frío y el ingreso de una circulación más templada sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires. A esto se sumarán períodos de cielo parcialmente nublado, que permitirán una mayor presencia de radiación solar y favorecerán la recuperación de las temperaturas durante la tarde.

La suba no será completamente lineal. Después de alcanzar los 19 °C el martes, la máxima bajará a 15 °C el miércoles, antes de saltar hasta los 22 °C el jueves y los 23 °C el viernes. Este contraste es habitual durante la transición entre el invierno y la primavera.

Cómo va a estar el clima esta semana

Lunes: mínima de 5 °C y máxima de 16 °C con cielo parcialmente nublado.

Martes: mínima de 10 °C y máxima de 19 °C con cielo parcialmente nublado y vientos de hasta 31 km/h.

Miércoles: mínima de 6 °C y máxima de 15 °C. El cielo estará algo nublado.

Jueves: mínima de 11 °C máxima de 22 °C con cielo parcialmente nublado.

Viernes: mínima de 12 °C y máxima de 23 °C con cielo parcialmente nublado.

Los mejores días para disfrutar del buen tiempo en Buenos Aires

El jueves y el viernes serán los mejores días para realizar actividades al aire libre en Buenos Aires. Ambas jornadas tendrán cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables, con máximas de 22 °C y 23 °C, respectivamente. Las condiciones más favorables se concentrarán entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

El martes también ofrecerá una buena alternativa, con una máxima de 19 °C, aunque los vientos podrían alcanzar los 31 km/h. El viernes será la jornada más templada y equilibrada del pronóstico, pero quienes salgan temprano deberán llevar algo de abrigo debido a la mínima prevista de 12 °C.