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Pronóstico en Santa Cruz: cómo estará el clima hoy, 14 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 6°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.9 mm), el día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Santa Cruz este 14 de septiembre de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 30 - 50 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 26 - 45 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Suroeste 25 - 44 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 16 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con nevada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 30 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 6°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:43
Puesta del sol19:21
Horas de luz11h 38m
Fase lunarCreciente
Iluminación13%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 14 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica nevada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:43 y se pone a las 19:21, dando aproximadamente 11h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica nevada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 14 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 30 - 50 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 19 - 34 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Suroeste 21 - 33 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Sureste 25 - 45 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Sureste 30 - 49 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Sur 28 - 50 km/h 40% 0.1 mm Nevada con cielo cubierto
06:00 Sur 28 - 47 km/h 50% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
07:00 Sur 29 - 48 km/h 40% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
08:00 Sur 27 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Sur 26 - 45 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sur 28 - 47 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Sur 26 - 47 km/h 0% Soleado
12:00 Sur 25 - 45 km/h 0% Soleado
13:00 Sur 22 - 45 km/h 0% Soleado
14:00 Suroeste 21 - 42 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Suroeste 23 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Suroeste 25 - 43 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Suroeste 25 - 44 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Suroeste 24 - 44 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Suroeste 19 - 41 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 15 - 31 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 16 - 26 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 16 - 26 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 16 - 27 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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