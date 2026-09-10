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Se termina el “veranito” y llega un tormentón a Buenos Aires: cuándo llueve y vuelve el frío

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional señala que, después de alcanzar los 20 °C, el termómetro marcará un claro descenso de la temperatura. Cómo sigue el clima día por día.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Las lluvias y el viento traerán consigo cielos nublados.
Las lluvias y el viento traerán consigo cielos nublados. Foto: Archivo NA
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El clima en Buenos Aires presentará en los próximos días un cambio rotundo. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), después de alcanzar los 20 °C este jueves, el termómetro marcará un claro descenso de la temperatura producto de tormentas y la entrada de un frente frío acompañado de vientos fuertes.

El cambio se profundizará durante el fin de semana, con lluvias persistentes, ráfagas de hasta 50 km/h y mínimas que volverán a ubicarse por debajo de los 10 °C nuevamente.

Cuándo llueve en Buenos Aires

Las probabilidades de lluvia aparecerán el viernes 11 de septiembre, aunque serán bajas, cercanas al 10%. La jornada tendrá cielo nublado, temperaturas de entre 11 °C y 18 °C y ráfagas de hasta 50 km/h durante la tarde.

El período más lluvioso llegará el sábado, cuando se esperan precipitaciones durante todo el día en Buenos Aires. El termómetro marcará apenas 9 °C de mínima y 12 °C de máxima, acompañado por viento fuerte y abundante nubosidad.

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Viento fuerte en Buenos Aires: los días más complicados

El viento comenzará a intensificarse durante la tarde del viernes, con ráfagas de hasta 50 km/h, y continuará durante el sábado. Tras una pausa parcial, el fenómeno volverá el martes con la misma intensidad, por lo que esas serán las jornadas más complicadas para circular y realizar actividades al aire libre.

Lluvia y viento en Buenos Aires. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Cuándo vuelve el frío a Buenos Aires

Luego de atravesar estas condiciones adversas, el frío volverá a sentirse con fuerza el sábado 12 de septiembre, cuando la máxima caerá hasta los 12 °C. El descenso continuará el domingo, con apenas 7 °C de mínima y 13 °C de máxima, aunque ya sin lluvias y con cielo parcialmente nublado.

Cuándo comenzará a mejorar el tiempo en Buenos Aires

La mejora comenzará el domingo, cuando terminen las lluvias y disminuya el viento. Para esta jornada, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura llegará a los 13 °C. Por su parte, el lunes continuará estable, aunque con abundante nubosidad y una máxima cercana a los 15 °C.

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima en Buenos Aires, día por día

  • Viernes: mínima de 11 °C y máxima de 18 °C con cielo nublado y 10% de chances de lluvias. Además, se esperan ráfagas de 50 km/h a la tarde.
  • Sábado: mínima de 9 °C y máxima de 12 °C con ráfagas de hasta 50km/h y lluvias todo el día.
  • Domingo: mínima de 7 °C y máxima de 13 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Lunes: mínima de 9 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado.
  • Martes: mínima de 10 °C y máxima de 18 °C con cielo parcialmente nublado y ráfagas de hasta 50 km/h.

Qué día conviene aprovechar para realizar actividades al aire libre

Teniendo en cuenta el pronóstico del SMN, el domingo 13 de septiembre será la primera oportunidad del fin de semana para realizar actividades al aire libre, debido al final de las lluvias y la disminución del viento. Cabe resaltar que, sin embargo, la mañana comenzará fría con una mínima de apenas 7 °C.

El lunes ofrecerá condiciones más agradables, con una mínima de 9 °C y una máxima de 15 °C. Aunque el cielo estará mayormente nublado, no se esperan precipitaciones ni ráfagas intensas, por lo que será la jornada más favorable.

ClimaServicio Meteorológico NacionalLluvias
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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