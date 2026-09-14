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Pronóstico en Neuquén: cómo estará el clima hoy, 14 de septiembre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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El pronóstico para Neuquén este 14 de septiembre de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de . Con vientos de 20 - 44 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 11 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
22°
Viento
Oeste 18 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Suroeste 14 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 20 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 22°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:34
Puesta del sol19:21
Horas de luz11h 47m
Fase lunarCreciente
Iluminación13%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 14 de septiembre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 07:34 y se pone a las 19:21, dando aproximadamente 11h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 14 de septiembre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 20 - 44 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 11 - 21 km/h 0% Soleado
10:00 10° Oeste 12 - 27 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Oeste 16 - 33 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Oeste 17 - 38 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Oeste 19 - 40 km/h 0% Soleado
14:00 20° 20° Oeste 20 - 43 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Oeste 20 - 44 km/h 0% Soleado
16:00 22° 22° Oeste 20 - 43 km/h 0% Soleado
17:00 22° 22° Oeste 18 - 41 km/h 0% Soleado
18:00 22° 22° Suroeste 16 - 37 km/h 0% Soleado
19:00 20° 20° Suroeste 13 - 31 km/h 0% Soleado
20:00 18° 18° Suroeste 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Suroeste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Suroeste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Suroeste 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Suroeste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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