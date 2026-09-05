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Pronóstico extendido para Chubut: qué esperar del clima este 5 de septiembre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 7°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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El pronóstico para Chubut este 5 de septiembre de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 51 - 86 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 31 - 52 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Sur 12 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 8 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 51 - 86 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 7°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 5 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 5 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 51 - 86 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Sur 41 - 75 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 Sur 38 - 70 km/h 80% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 Sur 36 - 62 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 Sur 35 - 59 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 Sur 32 - 57 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 Sur 31 - 53 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 Sur 31 - 52 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sur 31 - 53 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Sur 28 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Sur 25 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Sur 23 - 45 km/h 0% Cubierto
14:00 Sur 20 - 42 km/h 0% Cubierto
15:00 Sur 18 - 36 km/h 0% Cubierto
16:00 Sur 15 - 33 km/h 0% Cubierto
17:00 Sur 12 - 28 km/h 0% Cubierto
18:00 Sur 10 - 23 km/h 0% Cubierto
19:00 Sur 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noroeste 6 - 8 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noroeste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noroeste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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