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Pronóstico extendido para Santiago del Estero: qué esperar del clima este 5 de septiembre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
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El pronóstico para Santiago del Estero este 5 de septiembre de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 10°. Con vientos de 27 - 57 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
14°
Viento
Sur 8 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
22°
Viento
Sureste 17 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Sureste 23 - 48 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 27 - 57 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 23°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:26
Puesta del sol19:05
Horas de luz11h 39m
Fase lunarMenguante
Iluminación35%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 5 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:26 y se pone a las 19:05, dando aproximadamente 11h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 5 de septiembre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 27 - 57 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Este 6 - 20 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Sur 2 - 18 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Sureste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Sureste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Sur 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Sur 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Sur 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Sur 8 - 14 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Sur 8 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 16° 16° Sureste 8 - 21 km/h 0% Soleado
11:00 19° 19° Sureste 7 - 22 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Sureste 10 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 22° 22° Sureste 13 - 31 km/h 0% Soleado
14:00 22° 24° Sureste 14 - 34 km/h 0% Soleado
15:00 23° 24° Sureste 15 - 35 km/h 0% Soleado
16:00 23° 24° Sureste 15 - 35 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 22° Sureste 17 - 37 km/h 0% Soleado
18:00 21° 21° Sureste 15 - 37 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Sureste 21 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Sureste 27 - 57 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Sureste 25 - 52 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Sureste 23 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Sureste 22 - 44 km/h 0% Cubierto
24:00 14° 14° Sureste 21 - 43 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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