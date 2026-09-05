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Pronóstico extendido para San Luis: qué esperar del clima este 5 de septiembre de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Viajar al siglo XVIII en San Luis
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El pronóstico para San Luis este 5 de septiembre de 2026 indica una máxima de 11° y una mínima de . Con vientos de 31 - 62 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Este 30 - 58 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 23 - 49 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sureste 14 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 31 - 62 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 11°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:37
Puesta del sol19:10
Horas de luz11h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación35%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 5 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Luis indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:37 y se pone a las 19:10, dando aproximadamente 11h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 5 de septiembre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 31 - 62 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Este 24 - 45 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Este 25 - 47 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Este 25 - 48 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Este 24 - 47 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Este 23 - 44 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Este 23 - 42 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Este 25 - 46 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Este 29 - 53 km/h 0% Soleado
09:00 Este 30 - 58 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Este 31 - 62 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Este 31 - 62 km/h 0% Cubierto
12:00 Sureste 29 - 61 km/h 0% Cubierto
13:00 Sureste 27 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Sureste 26 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Sureste 25 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Sureste 24 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Sureste 23 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Sureste 22 - 46 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Sureste 20 - 43 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sureste 16 - 37 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Sureste 15 - 30 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sureste 14 - 28 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Este 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Este 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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