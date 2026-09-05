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Pronóstico extendido para Santa Cruz: qué esperar del clima este 5 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de -2° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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El pronóstico para Santa Cruz este 5 de septiembre de 2026 indica una máxima de 12° y una mínima de -2°. Con vientos de 24 - 42 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 17 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
11°
Viento
Suroeste 23 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Oeste 21 - 35 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de -2° y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 24 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 12°
Mínima: -2°
Sensación Térmica: -5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:04
Puesta del sol19:07
Horas de luz11h 3m
Fase lunarMenguante
Iluminación35%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 5 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -2° y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:04 y se pone a las 19:07, dando aproximadamente 11h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 5 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 24 - 42 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -1° -1° Oeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
02:00 -2° -2° Oeste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 -2° -2° Oeste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
04:00 -2° -2° Oeste 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
05:00 -2° -2° Oeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
06:00 -1° -1° Oeste 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 16 - 25 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 16 - 25 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 17 - 27 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 17 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Oeste 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Oeste 20 - 35 km/h 0% Soleado
13:00 Oeste 22 - 38 km/h 0% Soleado
14:00 10° Oeste 22 - 40 km/h 0% Soleado
15:00 11° 11° Oeste 23 - 41 km/h 0% Soleado
16:00 11° 11° Suroeste 24 - 42 km/h 0% Nubes y claros
17:00 11° 11° Suroeste 23 - 42 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Suroeste 23 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Oeste 20 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Oeste 22 - 35 km/h 0% Cubierto
21:00 Oeste 22 - 37 km/h 0% Cubierto
22:00 Oeste 21 - 35 km/h 0% Cubierto
23:00 Oeste 22 - 37 km/h 0% Cubierto
24:00 Oeste 24 - 39 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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