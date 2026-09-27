Temperaturas y lluvias en Chubut: los datos del clima hoy, 27 de septiembre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 27 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza entre las 12h y las 13h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 7° para este 27 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 13°.
Viento: 20 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.6 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.
Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 11°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|–
|Puesta del sol
|–
|Horas de luz
|-
|Fase lunar
|nueva
|Iluminación
|–
Radar meteorológico – Chubut
¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?
Para este 27 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 13°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?
El sol sale hoy en Chubut a las – y se pone a las –, dando aproximadamente – de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chubut?
El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 4.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?
Para este 27 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 20 - 37 km/h.
Ubicación de Chubut
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|03:00
|9°
|7°
|Noreste 13 - 24 km/h
|60% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|04:00
|8°
|6°
|Noreste 14 - 24 km/h
|90% 1.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|8°
|6°
|Noreste 14 - 22 km/h
|80% 1.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|8°
|6°
|Noreste 13 - 22 km/h
|60% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|8°
|6°
|Este 13 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|9°
|6°
|Noreste 17 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|10°
|10°
|Noreste 18 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|12°
|12°
|Noreste 17 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|12°
|12°
|Este 14 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|13°
|13°
|Este 14 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|13°
|13°
|Este 16 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|12°
|12°
|Este 20 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|12°
|12°
|Este 19 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|12°
|12°
|Este 16 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|12°
|12°
|Sureste 18 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|11°
|11°
|Este 17 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|10°
|8°
|Este 13 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|10°
|8°
|Sureste 12 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|9°
|8°
|Sureste 13 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|9°
|8°
|Sureste 12 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|9°
|8°
|Sureste 10 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|9°
|8°
|Sureste 8 - 18 km/h
|40% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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San Luis Clima en
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