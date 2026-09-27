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Temperaturas y lluvias en Chubut: los datos del clima hoy, 27 de septiembre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (4.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 27 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza entre las 12h y las 13h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Noreste 18 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Sureste 18 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 12 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 20 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 13°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarnueva
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 27 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 4.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 27 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 20 - 37 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Noreste 13 - 24 km/h 60% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Noreste 14 - 24 km/h 90% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Noreste 14 - 22 km/h 80% 1.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 Noreste 13 - 22 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 Este 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 17 - 25 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Noreste 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Noreste 17 - 33 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Este 14 - 31 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Este 14 - 28 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Este 16 - 30 km/h 0% Cubierto
14:00 12° 12° Este 20 - 36 km/h 0% Nubes y claros
15:00 12° 12° Este 19 - 37 km/h 0% Nubes y claros
16:00 12° 12° Este 16 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 12° 12° Sureste 18 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Este 17 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 10° Este 13 - 30 km/h 0% Cubierto
20:00 10° Sureste 12 - 21 km/h 0% Cubierto
21:00 Sureste 13 - 22 km/h 0% Cubierto
22:00 Sureste 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Sureste 10 - 20 km/h 0% Cubierto
24:00 Sureste 8 - 18 km/h 40% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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