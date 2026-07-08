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Clima en Ciudad de Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 8 de julio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar
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El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 8 de julio de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 19 - 37 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 12 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Noreste 10 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Norte 16 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 19 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol17:57
Horas de luz9h 57m
Fase lunarMenguante
Iluminación41%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 8 de julio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 08:00 y se pone a las 17:57, dando aproximadamente 9h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 8 de julio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 19 - 37 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noroeste 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Noroeste 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Noroeste 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Noroeste 14 - 32 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Noroeste 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 12 - 24 km/h 0% Soleado
10:00 10° Norte 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Norte 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Norte 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Noroeste 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Noroeste 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Norte 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Noreste 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Noreste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Norte 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 13° 13° Norte 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Norte 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Norte 16 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Norte 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Norte 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Norte 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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