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¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar
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Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 10 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Sur 14 - 31 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Tarde
Cubierto
15°
Viento
Sur 9 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Sur 9 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 35 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:17
Puesta del sol19:03
Horas de luz12h 46m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 10 de octubre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:17 y se pone a las 19:03, dando aproximadamente 12h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 10 de octubre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 35 - 41 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 35 - 41 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 13° 13° Sureste 28 - 35 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 11° 11° Sur 12 - 31 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Sur 10 - 24 km/h 0% Cubierto
05:00 11° 11° Sur 11 - 22 km/h 0% Cubierto
06:00 11° 11° Sur 11 - 23 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 11° 11° Sur 11 - 23 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 11° 11° Sur 12 - 26 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 12° 12° Sur 14 - 31 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 13° 13° Sur 13 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 14° 14° Sur 11 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Sur 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Sur 10 - 26 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 16° 16° Sur 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Sur 10 - 26 km/h 0% Cubierto
16:00 16° 16° Sur 10 - 26 km/h 0% Cubierto
17:00 15° 15° Sur 9 - 24 km/h 0% Cubierto
18:00 14° 14° Sur 11 - 25 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 14° 14° Sur 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Sur 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Sur 8 - 16 km/h 0% Cubierto
22:00 13° 13° Sur 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Sur 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Sur 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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