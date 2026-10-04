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Evolución del clima en Ciudad de Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 4 de octubre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Buenos Aires Corre.
Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.
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Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo soleado, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 4 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
16°
Viento
Oeste 7 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Noreste 12 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Noreste 14 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 14 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 22°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:26
Puesta del sol18:59
Horas de luz12h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación38%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 4 de octubre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:26 y se pone a las 18:59, dando aproximadamente 12h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 4 de octubre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 14 - 29 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Suroeste 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Suroeste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Suroeste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Oeste 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Oeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Suroeste 5 - 7 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Suroeste 6 - 11 km/h 0% Soleado
08:00 13° 13° Suroeste 7 - 15 km/h 0% Soleado
09:00 16° 16° Oeste 7 - 17 km/h 0% Soleado
10:00 18° 18° Suroeste 7 - 20 km/h 0% Soleado
11:00 20° 20° Suroeste 7 - 22 km/h 0% Soleado
12:00 22° 22° Sur 7 - 22 km/h 0% Soleado
13:00 22° 22° Sureste 5 - 24 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Noreste 4 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Noreste 7 - 25 km/h 0% Soleado
16:00 20° 20° Noreste 10 - 27 km/h 0% Soleado
17:00 20° 20° Noreste 12 - 29 km/h 0% Soleado
18:00 19° 19° Noreste 11 - 28 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Noreste 11 - 24 km/h 0% Soleado
20:00 18° 18° Noreste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Noreste 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Noreste 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Noreste 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 16° Noreste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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