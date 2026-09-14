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Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima hoy, 14 de septiembre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.
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El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 14 de septiembre de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 13 - 34 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Norte 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Norte 7 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
12°
Viento
Noroeste 9 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 13 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:54
Puesta del sol18:44
Horas de luz11h 50m
Fase lunarCreciente
Iluminación13%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 14 de septiembre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:54 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 11h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 14 de septiembre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 13 - 34 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noreste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noreste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noreste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noreste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 7 - 13 km/h 0% Soleado
08:00 Norte 8 - 15 km/h 0% Soleado
09:00 Norte 7 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 10° Norte 8 - 22 km/h 0% Soleado
11:00 10° 10° Norte 10 - 26 km/h 0% Soleado
12:00 11° 11° Norte 13 - 32 km/h 0% Soleado
13:00 12° 12° Norte 12 - 34 km/h 0% Nubes y claros
14:00 12° 12° Norte 10 - 32 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Noreste 9 - 29 km/h 0% Soleado
16:00 13° 13° Noreste 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Norte 7 - 25 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Noreste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Noreste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Norte 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Noroeste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Noroeste 9 - 17 km/h 0% Cubierto
23:00 12° 12° Noroeste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Noroeste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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