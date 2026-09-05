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Pronóstico extendido para Ciudad de Buenos Aires: qué esperar del clima este 5 de septiembre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
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El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 5 de septiembre de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 21 - 50 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 15 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Suroeste 21 - 50 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sur 15 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 21 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:07
Puesta del sol18:38
Horas de luz11h 31m
Fase lunarMenguante
Iluminación35%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 5 de septiembre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:07 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 11h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 5 de septiembre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 21 - 50 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sur 13 - 33 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Sur 11 - 29 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sur 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 14 - 28 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 13 - 28 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 14 - 27 km/h 0% Soleado
08:00 Suroeste 14 - 29 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 15 - 32 km/h 0% Soleado
10:00 Suroeste 16 - 37 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° Suroeste 17 - 39 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Suroeste 17 - 42 km/h 0% Nubes y claros
13:00 11° 11° Suroeste 18 - 43 km/h 0% Nubes y claros
14:00 12° 12° Suroeste 18 - 42 km/h 0% Nubes y claros
15:00 12° 12° Suroeste 19 - 44 km/h 0% Nubes y claros
16:00 12° 12° Suroeste 21 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 12° 12° Suroeste 21 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Suroeste 19 - 49 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° 10° Sur 19 - 40 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sur 18 - 50 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 Sur 15 - 39 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sur 15 - 32 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sur 15 - 31 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sur 16 - 32 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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