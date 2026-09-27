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Temperaturas y lluvias en Ciudad de Buenos Aires: los datos del clima hoy, 27 de septiembre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (15 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 27 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 27 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
15°
Viento
Este 19 - 44 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Este 16 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Este 18 - 37 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 21 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 15 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 20°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:35
Puesta del sol18:53
Horas de luz12h 18m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 27 de septiembre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:35 y se pone a las 18:53, dando aproximadamente 12h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 15 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 27 de septiembre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 21 - 44 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Este 20 - 38 km/h 30% 7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Este 19 - 36 km/h 30% 5.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Este 20 - 39 km/h 30% 2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
04:00 14° 14° Este 20 - 40 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Este 20 - 40 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Este 20 - 40 km/h 0% Nubes y claros
07:00 14° 14° Este 21 - 42 km/h 0% Soleado
08:00 15° 15° Este 20 - 43 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Este 19 - 44 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Este 18 - 43 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Este 17 - 41 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Este 16 - 38 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Este 14 - 37 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Este 15 - 34 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Este 16 - 36 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Este 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Este 16 - 36 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Este 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Este 20 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 18° 18° Este 21 - 41 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Este 19 - 41 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 17° Este 18 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 17° 17° Este 18 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 17° 17° Este 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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