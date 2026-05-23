El tiempo en Córdoba hoy, 23 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.
El pronóstico para Córdoba este 23 de mayo de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de 3°. Con vientos de 12 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Córdoba
Hoy en Córdoba se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 3° y llegará a una máxima de 14°.
Viento: 12 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 7°.
Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:02
|Puesta del sol
|18:24
|Horas de luz
|10h 22m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|52%
Radar meteorológico – Córdoba
¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?
Para este 23 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 3° y una máxima de 14°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?
El sol sale hoy en Córdoba a las 08:02 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 10h 22m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?
El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Córdoba?
El pronóstico para hoy en Córdoba indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?
Para este 23 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 12 - 31 km/h.
Ubicación de Córdoba
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|8°
|7°
|Norte 7 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|7°
|6°
|Norte 6 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|5°
|4°
|Norte 8 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|5°
|4°
|Norte 7 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|5°
|4°
|Norte 6 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|4°
|3°
|Norte 5 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|4°
|3°
|Norte 4 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|4°
|3°
|Norte 4 - 8 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|5°
|4°
|Norte 6 - 10 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|7°
|7°
|Noreste 4 - 13 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|10°
|9°
|Noreste 8 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|11°
|11°
|Noreste 11 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|13°
|13°
|Noreste 12 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|13°
|13°
|Noreste 12 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|14°
|14°
|Noreste 12 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|14°
|14°
|Noreste 12 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|13°
|13°
|Noreste 12 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|11°
|11°
|Noreste 10 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|10°
|9°
|Noreste 9 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|9°
|7°
|Noreste 9 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|8°
|6°
|Noreste 10 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|7°
|6°
|Noreste 8 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|6°
|5°
|Noreste 8 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|6°
|5°
|Noreste 9 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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