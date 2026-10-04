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Evolución del clima en Córdoba: máxima y mínima para hoy, 4 de octubre de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Córdoba promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 4 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Norte 2 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Noreste 17 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Noreste 8 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 17 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 23°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:50
Puesta del sol19:20
Horas de luz12h 30m
Fase lunarMenguante
Iluminación38%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 4 de octubre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 06:50 y se pone a las 19:20, dando aproximadamente 12h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 4 de octubre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 17 - 40 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Suroeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Norte 0 - 3 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Norte 0 - 2 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Oeste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Suroeste 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 13° 13° Sur 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 14° 14° Oeste 1 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 15° 15° Norte 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Este 1 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 18° 18° Noreste 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 20° 20° Noreste 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 22° 22° Noreste 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
14:00 23° 25° Noreste 15 - 37 km/h 0% Nubes y claros
15:00 23° 25° Noreste 17 - 40 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 25° Noreste 17 - 40 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 25° Noreste 17 - 40 km/h 0% Nubes y claros
18:00 22° 22° Noreste 16 - 39 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Noreste 13 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 18° 18° Noreste 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Noreste 10 - 29 km/h 0% Cubierto
22:00 16° 16° Noreste 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Noroeste 2 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Noroeste 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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