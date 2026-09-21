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Pronóstico en Córdoba: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 21 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 14h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 21 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
15°
Viento
Sur 19 - 42 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Sur 14 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Sur 5 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 23 - 54 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 18°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:07
Puesta del sol19:12
Horas de luz12h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación75%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 21 de septiembre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:07 y se pone a las 19:12, dando aproximadamente 12h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 21 de septiembre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 23 - 54 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Oeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Oeste 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Oeste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Oeste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Suroeste 11 - 23 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 13° Sur 20 - 42 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Sur 16 - 41 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Sur 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Sur 19 - 42 km/h 0% Soleado
10:00 16° 16° Sur 23 - 53 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Sur 23 - 54 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Sur 21 - 53 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Sur 20 - 51 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Sur 21 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Sur 18 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Sur 16 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Sur 14 - 40 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Sur 13 - 34 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Sureste 9 - 30 km/h 0% Soleado
20:00 14° 14° Sureste 6 - 19 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Sur 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Sur 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Suroeste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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