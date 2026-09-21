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Pronóstico en Santa Fe: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 21 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 21 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
16°
Viento
Sur 20 - 40 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Suroeste 20 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Suroeste 11 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 24 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 19°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:53
Puesta del sol18:58
Horas de luz12h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación75%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 21 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:53 y se pone a las 18:58, dando aproximadamente 12h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 21 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 24 - 51 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Suroeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Suroeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Suroeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
04:00 14° 14° Suroeste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 14° 14° Suroeste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Suroeste 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Sur 18 - 35 km/h 0% Soleado
08:00 14° 14° Sur 20 - 37 km/h 0% Soleado
09:00 16° 16° Sur 20 - 40 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Sur 24 - 48 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Sur 24 - 50 km/h 0% Soleado
12:00 18° 18° Sur 24 - 51 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Suroeste 21 - 50 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Suroeste 19 - 44 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Suroeste 19 - 40 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Suroeste 20 - 42 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Suroeste 20 - 41 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Suroeste 18 - 40 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Suroeste 15 - 35 km/h 0% Soleado
20:00 15° 15° Suroeste 12 - 28 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Suroeste 11 - 23 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Suroeste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Suroeste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Sur 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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