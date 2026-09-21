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Pronóstico en Santa Cruz: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de -3° y una máxima de 7°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 21 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de -3° para este 21 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
-1°
Viento
Oeste 11 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 17 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 4 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -3° y llegará a una máxima de .

Viento: 17 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 7°
Mínima: -3°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:27
Puesta del sol19:33
Horas de luz12h 6m
Fase lunarCreciente
Iluminación75%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 21 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -3° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:27 y se pone a las 19:33, dando aproximadamente 12h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 21 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 17 - 32 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 -1° -1° Oeste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
05:00 -2° -2° Oeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 -2° -2° Oeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
07:00 -3° -3° Oeste 10 - 15 km/h 0% Soleado
08:00 -3° -3° Oeste 11 - 16 km/h 0% Soleado
09:00 -1° -1° Oeste 11 - 20 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 11 - 21 km/h 0% Soleado
11:00 Suroeste 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Suroeste 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Suroeste 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Suroeste 16 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Suroeste 17 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Suroeste 17 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 16 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Oeste 6 - 18 km/h 0% Soleado
21:00 Noroeste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noroeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
24:00 -1° Oeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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