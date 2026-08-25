Confirmado: cuándo y a qué hora llega la tormenta Santa Rosa a Buenos Aires

Llega la tormenta Santa Rosa a Buenos Aires. Foto: Pexels

La tormenta de Santa Rosa es el popular fenómeno meteorológico que se registra cada año cerca del 30 de agosto. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) suele analizar los eventos ocurridos entre el 25 de ese mes y el 4 de septiembre, aunque algunas lluvias intensas anteriores también son asociadas con este episodio. En esa línea, el pronóstico indica que las famosas precipitaciones comenzarán esta semana, con fecha y hora confirmada.

Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa a Buenos Aires

La tormenta de Santa Rosa llegaría a Buenos Aires durante la madrugada del jueves 27 de agosto, con tormentas aisladas que podrían extenderse a lo largo de la mañana. El cambio estará precedido por un miércoles templado, ventoso y parcialmente nublado, con una probabilidad baja de lluvias hacia la noche.

Durante la tarde y la noche del jueves, la inestabilidad continuará mediante chaparrones intermitentes. La temperatura oscilará entre los 14 °C y los 18 °C, en una jornada húmeda y con pocas mejoras. Por eso, se tratará del día más complicado del pronóstico para realizar actividades al aire libre.

Vuelven las lluvias a Buenos Aires. Foto: NA.

Cuándo comenzará a mejorar el clima en Buenos Aires

La mejora del clima en Buenos Aires comenzaría a notarse durante el viernes, aunque la madrugada todavía conservará un 10% de probabilidad de precipitaciones. El resto de la jornada permanecerá nublado, con temperaturas de entre 11 °C y 17 °C, pero sin nuevas tormentas previstas.

El cambio más evidente llegará durante el fin de semana. Tanto el sábado como el domingo tendrán cielo parcialmente nublado, máximas de 17 °C y condiciones más estables. El sábado comenzará más frío, con una mínima de 9 °C, mientras que el domingo arrancará con aproximadamente 11 °C.

Cómo sigue el clima en el AMBA esta semana

Miércoles: mínima de 10 °C y máxima de 19 °C con cielo parcialmente nublado, vientos de hasta 22 km/h y 10% de probabilidades de lluvias a la noche.

Jueves: mínima de 14 °C y máxima de 18 °C con tormentas aisladas a la madrugada/mañana y chaparrones el resto del día.

Viernes: mínima de 11 °C y máxima de 17 °C con cielo nublado y 10 % de probabilidades de precipitaciones durante la madrugada.

Sábado: mínima de 9 °C y máxima de 17 °C con cielo parcialmente nublado.

Domingo: mínima de 11 °C y máxima de 17 °C con cielo parcialmente nublado.

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