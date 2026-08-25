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Confirmado: cuándo y a qué hora llega la tormenta Santa Rosa a Buenos Aires

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que las tradicionales lluvias para el fin de agosto están cada vez más cerca. Cómo sigue el clima esta semana en el AMBA.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Llega la tormenta Santa Rosa a Buenos Aires.
Llega la tormenta Santa Rosa a Buenos Aires. Foto: Pexels
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La tormenta de Santa Rosa es el popular fenómeno meteorológico que se registra cada año cerca del 30 de agosto. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) suele analizar los eventos ocurridos entre el 25 de ese mes y el 4 de septiembre, aunque algunas lluvias intensas anteriores también son asociadas con este episodio. En esa línea, el pronóstico indica que las famosas precipitaciones comenzarán esta semana, con fecha y hora confirmada.

Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa a Buenos Aires

La tormenta de Santa Rosa llegaría a Buenos Aires durante la madrugada del jueves 27 de agosto, con tormentas aisladas que podrían extenderse a lo largo de la mañana. El cambio estará precedido por un miércoles templado, ventoso y parcialmente nublado, con una probabilidad baja de lluvias hacia la noche.

Durante la tarde y la noche del jueves, la inestabilidad continuará mediante chaparrones intermitentes. La temperatura oscilará entre los 14 °C y los 18 °C, en una jornada húmeda y con pocas mejoras. Por eso, se tratará del día más complicado del pronóstico para realizar actividades al aire libre.

La tormenta de Santa Rosa. Foto: NA.
Vuelven las lluvias a Buenos Aires. Foto: NA.

Cuándo comenzará a mejorar el clima en Buenos Aires

La mejora del clima en Buenos Aires comenzaría a notarse durante el viernes, aunque la madrugada todavía conservará un 10% de probabilidad de precipitaciones. El resto de la jornada permanecerá nublado, con temperaturas de entre 11 °C y 17 °C, pero sin nuevas tormentas previstas.

El cambio más evidente llegará durante el fin de semana. Tanto el sábado como el domingo tendrán cielo parcialmente nublado, máximas de 17 °C y condiciones más estables. El sábado comenzará más frío, con una mínima de 9 °C, mientras que el domingo arrancará con aproximadamente 11 °C.

Cómo sigue el clima en el AMBA esta semana

  • Miércoles: mínima de 10 °C y máxima de 19 °C con cielo parcialmente nublado, vientos de hasta 22 km/h y 10% de probabilidades de lluvias a la noche.
  • Jueves: mínima de 14 °C y máxima de 18 °C con tormentas aisladas a la madrugada/mañana y chaparrones el resto del día.
  • Viernes: mínima de 11 °C y máxima de 17 °C con cielo nublado y 10 % de probabilidades de precipitaciones durante la madrugada.
  • Sábado: mínima de 9 °C y máxima de 17 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Domingo: mínima de 11 °C y máxima de 17 °C con cielo parcialmente nublado.

Recomendaciones del SMN por lluvias y tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
ClimaServicio Meteorológico NacionalTormenta de Santa Rosa
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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